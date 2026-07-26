Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice.

Nikšić je naveo da ga je vijest duboko potresla te da je razgovarao s predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica Dinom Ahmetovićem, čija su dva člana među stradalima.

– S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj pogibiji pet naših planinara na Elbrusu. Razgovarao sam s Dinom Ahmetovićem, predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica, čija su dva člana među stradalima. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol porodica, prijatelja i svih koji su ih poznavali. Ovo nije tragedija samo za Zenicu i planinarsku zajednicu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu – poručio je Nikšić.

U ime Vlade Federacije BiH i u svoje lično ime uputio je iskreno saučešće porodicama stradalih, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uspješan oporavak.

Posebno je naglasio da će Vlada Federacije BiH pružiti konkretnu pomoć u organizaciji povratka stradalih i preživjelih iz Rusije.

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih – istakao je premijer.

Nikšić je podsjetio da su među poginulima i pripadnici Gorske službe spašavanja Zenica, koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi spašavali druge.

– Našli smo se u obrnutoj situaciji, da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno, često rizikujući vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje i podršku – naveo je.

Najavio je i da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji BiH.

– To je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima – poručio je Nikšić.

Podsjećamo, prema informacijama koje je ranije potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice – dvojica članova Gorske službe spašavanja Zenica i troje članova Planinarskog društva “Vedro”. U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.