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Hadžić: Za hadž 2027. prijavljeno 3.372 kandidata, konačni spisak putnika do kraja jula

Hadžić: Za hadž 2027. prijavljeno 3.372 kandidata, konačni spisak putnika do kraja jula

Proces prijava za odlazak na hadž 2027. godine, koji je otvoren 13. jula, danas je zvanično završen.

Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je ukupno 3.372 prijave, što je više od ovogodišnje kvote za Bosnu i Hercegovinu.

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Od ukupnog broja prijavljenih, 943 kandidata prenijela su prijavu iz prethodne godine, dok su 2.429 nove prijave.

Među prijavljenima su 1.758 muškaraca i 1.614 žena, a prosječna starost kandidata iznosi nešto više od 53 godine.

Najviše prijava pristiglo je s područja Muftijstva sarajevskog (1.129), zatim zeničkog (624), tuzlanskog (569), bihaćkog (330), travničkog (225), mostarskog (100), goraždanskog (39) i banjalučkog (34), dok je iz dijaspore evidentirano 316 prijava.

Prema riječima rukovodioca Ureda za hadž i umru Dževada Hadžića, u narednim danima slijedi obrada prijava i raspodjela kvota po muftijstvima i medžlisima, u skladu s važećim Pravilnikom Ureda za hadž i umru, nakon čega će biti objavljeni konačni spiskovi putnika za hadž 2027. godine.

“U narednih nekoliko dana izvršit ćemo raspodjelu kvota po muftijstvima i medžlisima, nakon čega će se tačno znati imenom i prezimenom ko putuje na hadž 2027. godine. Nadamo se da ćemo taj posao završiti do kraja jula”, kazao je Hadžić.

Odabir putnika vršit će se u skladu s Pravilnikom Ureda za hadž i umru. Prednost imaju kandidati koji prošle godine nisu otputovali i čije su prijave prenesene, zatim osobe koje prvi put obavljaju hadž i članovi su Islamske zajednice, a potom ostale kategorije predviđene pravilnikom, uključujući hadžske bedele (zamjene).

Nakon objave konačnih spiskova uslijedit će prikupljanje potrebne dokumentacije – važećih pasoša, potvrda o vakcinaciji, ljekarskih uvjerenja i ostalih dokumenata. Tek nakon što Rijaset odredi cijenu hadža, počet će i uplate.

Govoreći o organizaciji hadža, Hadžić je istakao da je najveći dio priprema već završen. Ugovoreni su avio-prijevoz, smještaj u Mekki i Medini te usluge partnera u Saudijskoj Arabiji.

Ovogodišnja kvota za Bosnu i Hercegovinu ostaje 2.222 hadžije, uz mogućnost da Ministarstvo hadža Kraljevine Saudijske Arabije naknadno odobri dodatni broj mjesta.

Ured za hadž i umru i naredne godine nastavlja koristiti mobilnu aplikaciju koja je prvi put primijenjena prošle godine. Nakon iskustava i prijedloga korisnika, aplikacija će biti dodatno unaprijeđena, a posebna novina bit će objedinjene informacije i šerijatska pojašnjenja namijenjena ženama.

Organizatori ističu da kontinuirano prate sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku i da su u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom hadža Kraljevine Saudijske Arabije i drugim nadležnim institucijama.

“Naš posao je da organizaciju pripremamo kao da će se hadž održati bez ikakvih prepreka. Sve što eventualno bude zavisilo od okolnosti u Saudijskoj Arabiji ili regionu, naši putnici će na vrijeme saznati, a mi ćemo postupati u skladu s uputama nadležnih institucija”, poručio je Hadžić.

Polazak prve grupe hadžija planiran je početkom maja 2027. godine. Kao i prethodnih godina, putovanje će biti organizirano u saradnji sa saudijskom aviokompanijom Flynas, s kojom Ured sarađuje već četvrtu godinu. Prema Hadžićevim riječima, dosadašnja saradnja obuhvatila je 72 leta bez ijednog kašnjenja ili operativnog problema.

Poseban akcenat i naredne godine bit će stavljen na zdravstvenu i logističku podršku hadžijama. Uz rukovodstvo puta, hadžije će pratiti 47 vodiča, šest šerijatskih konsultantica i 14 članova medicinskog tima, s ciljem da se putnici u potpunosti posvete obavljanju hadžskih obreda.

Govoreći o iskustvu organizacije, rukovodilac Ureda podsjetio je da će hadž 2027. biti njegov šesti u ulozi rukovodioca te naglasio da upravo veliko interesovanje vjernika potvrđuje povjerenje koje Ured za hadž i umru uživa među muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori.

Proces prijava za odlazak na hadž 2027. godine, koji je otvoren 13. jula, danas je zvanično završen.

Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je ukupno 3.372 prijave, što je više od ovogodišnje kvote za Bosnu i Hercegovinu.

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Od ukupnog broja prijavljenih, 943 kandidata prenijela su prijavu iz prethodne godine, dok su 2.429 nove prijave.

Među prijavljenima su 1.758 muškaraca i 1.614 žena, a prosječna starost kandidata iznosi nešto više od 53 godine.

Najviše prijava pristiglo je s područja Muftijstva sarajevskog (1.129), zatim zeničkog (624), tuzlanskog (569), bihaćkog (330), travničkog (225), mostarskog (100), goraždanskog (39) i banjalučkog (34), dok je iz dijaspore evidentirano 316 prijava.

Prema riječima rukovodioca Ureda za hadž i umru Dževada Hadžića, u narednim danima slijedi obrada prijava i raspodjela kvota po muftijstvima i medžlisima, u skladu s važećim Pravilnikom Ureda za hadž i umru, nakon čega će biti objavljeni konačni spiskovi putnika za hadž 2027. godine.

“U narednih nekoliko dana izvršit ćemo raspodjelu kvota po muftijstvima i medžlisima, nakon čega će se tačno znati imenom i prezimenom ko putuje na hadž 2027. godine. Nadamo se da ćemo taj posao završiti do kraja jula”, kazao je Hadžić.

Odabir putnika vršit će se u skladu s Pravilnikom Ureda za hadž i umru. Prednost imaju kandidati koji prošle godine nisu otputovali i čije su prijave prenesene, zatim osobe koje prvi put obavljaju hadž i članovi su Islamske zajednice, a potom ostale kategorije predviđene pravilnikom, uključujući hadžske bedele (zamjene).

Nakon objave konačnih spiskova uslijedit će prikupljanje potrebne dokumentacije – važećih pasoša, potvrda o vakcinaciji, ljekarskih uvjerenja i ostalih dokumenata. Tek nakon što Rijaset odredi cijenu hadža, počet će i uplate.

Govoreći o organizaciji hadža, Hadžić je istakao da je najveći dio priprema već završen. Ugovoreni su avio-prijevoz, smještaj u Mekki i Medini te usluge partnera u Saudijskoj Arabiji.

Ovogodišnja kvota za Bosnu i Hercegovinu ostaje 2.222 hadžije, uz mogućnost da Ministarstvo hadža Kraljevine Saudijske Arabije naknadno odobri dodatni broj mjesta.

Ured za hadž i umru i naredne godine nastavlja koristiti mobilnu aplikaciju koja je prvi put primijenjena prošle godine. Nakon iskustava i prijedloga korisnika, aplikacija će biti dodatno unaprijeđena, a posebna novina bit će objedinjene informacije i šerijatska pojašnjenja namijenjena ženama.

Organizatori ističu da kontinuirano prate sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku i da su u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom hadža Kraljevine Saudijske Arabije i drugim nadležnim institucijama.

“Naš posao je da organizaciju pripremamo kao da će se hadž održati bez ikakvih prepreka. Sve što eventualno bude zavisilo od okolnosti u Saudijskoj Arabiji ili regionu, naši putnici će na vrijeme saznati, a mi ćemo postupati u skladu s uputama nadležnih institucija”, poručio je Hadžić.

Polazak prve grupe hadžija planiran je početkom maja 2027. godine. Kao i prethodnih godina, putovanje će biti organizirano u saradnji sa saudijskom aviokompanijom Flynas, s kojom Ured sarađuje već četvrtu godinu. Prema Hadžićevim riječima, dosadašnja saradnja obuhvatila je 72 leta bez ijednog kašnjenja ili operativnog problema.

Poseban akcenat i naredne godine bit će stavljen na zdravstvenu i logističku podršku hadžijama. Uz rukovodstvo puta, hadžije će pratiti 47 vodiča, šest šerijatskih konsultantica i 14 članova medicinskog tima, s ciljem da se putnici u potpunosti posvete obavljanju hadžskih obreda.

Govoreći o iskustvu organizacije, rukovodilac Ureda podsjetio je da će hadž 2027. biti njegov šesti u ulozi rukovodioca te naglasio da upravo veliko interesovanje vjernika potvrđuje povjerenje koje Ured za hadž i umru uživa među muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori.

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IzvorFena

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