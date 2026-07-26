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Kasumović nakon tragedije na Elbrusu: Duboko sam potresen, Grad Zenica stoji na raspolaganju

Kasumović nakon tragedije na Elbrusu: Duboko sam potresen, Grad Zenica stoji na raspolaganju

Fuad Kasumović
Fuad Kasumović

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović oglasio se nakon vijesti o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, gdje je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da s nevjericom prati informacije koje pristižu od jutros te da je duboko potresen tragedijom u kojoj su, prema dostupnim podacima, stradali njegovi sugrađani, među kojima su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica.

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– Prema nezvaničnim informacijama koje sam do sada dobio, a koje od jutros s nevjericom pratim, duboko sam potresen viješću o tragediji u kojoj su, prema dostupnim informacijama, stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica, tokom ekspedicije u Rusiji – poručio je Kasumović.

Istakao je kako je od jutros u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz Gorske službe spašavanja te naglasio da će Grad Zenica pružiti svu potrebnu pomoć.

– Od jutros sam u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz GSS-a, a Grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna – naveo je.

Na kraju je uputio riječi saučešća porodicama stradalih.

– U ovom teškom trenutku moje misli su uz njihove porodice – zaključio je gradonačelnik Zenice.

Prema informacijama koje je ranije potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice. U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović oglasio se nakon vijesti o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, gdje je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da s nevjericom prati informacije koje pristižu od jutros te da je duboko potresen tragedijom u kojoj su, prema dostupnim podacima, stradali njegovi sugrađani, među kojima su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica.

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– Prema nezvaničnim informacijama koje sam do sada dobio, a koje od jutros s nevjericom pratim, duboko sam potresen viješću o tragediji u kojoj su, prema dostupnim informacijama, stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica, tokom ekspedicije u Rusiji – poručio je Kasumović.

Istakao je kako je od jutros u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz Gorske službe spašavanja te naglasio da će Grad Zenica pružiti svu potrebnu pomoć.

– Od jutros sam u stalnoj komunikaciji s njihovim kolegama iz GSS-a, a Grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna – naveo je.

Na kraju je uputio riječi saučešća porodicama stradalih.

– U ovom teškom trenutku moje misli su uz njihove porodice – zaključio je gradonačelnik Zenice.

Prema informacijama koje je ranije potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice. U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.

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IzvorZenit.ba

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