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Košarkaši BiH večeras protiv Srbije, Atić ne igra zbog povrede

Košarkaši BiH večeras protiv Srbije, Atić ne igra zbog povrede

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv domaćina Srbije.

Selektor Dario Gjergja na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede (istegnuće aduktora) nije u mogućnosti da nastupi. Roster bh. nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine igrači: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

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“Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu”, ističe bh. reprezentativac Alen Pjanić.

Meč Srbija – BiH počinje u 20 sati.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv domaćina Srbije.

Selektor Dario Gjergja na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede (istegnuće aduktora) nije u mogućnosti da nastupi. Roster bh. nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine igrači: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.

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“Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu”, ističe bh. reprezentativac Alen Pjanić.

Meč Srbija – BiH počinje u 20 sati.

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IzvorBHRT

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