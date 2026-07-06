Norveška izbacila Brazil, Engleska nadigrala Meksiko za četvrtfinale

Norveška i Engleska izborile su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026 nakon dvije spektakularne utakmice osmine finala. Dok je Norveška priredila jedno od najvećih iznenađenja turnira eliminacijom petostrukog svjetskog prvaka Brazila, Engleska je u dramatičnom susretu u Mexico Cityju preživjela veliki pritisak domaćina i sa igračem manje sačuvala pobjedu.

Haaland srušio Brazil i ispisao norvešku historiju

Norveška je savladala Brazil rezultatom 2:1, a apsolutni junak bio je Erling Haaland. Napadač Manchester Cityja postigao je oba pogotka svoje reprezentacije i još jednom potvrdio da igra u životnoj formi.

Brazil je imao priliku da rano preuzme kontrolu utakmice, ali je promašeni jedanaesterac Bruna Guimarãesa potpuno promijenio tok susreta. Nakon toga Norvežani su strpljivo čekali svoju priliku, a Haaland je u završnici dva puta matirao Alissona za veliko slavlje skandinavske selekcije. Neymar je u sudijskoj nadoknadi smanjio iz penala, ali vremena za potpuni preokret više nije bilo.

Ova pobjeda ima historijski značaj za Norvešku, koja se prvi put plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. U Norveškoj je uspjeh izazvao ogromno oduševljenje, a desetine hiljada navijača slavile su na ulicama Osla i drugih gradova.

Engleska izdržala nalet Meksika

Ništa manje uzbudljivo nije bilo u Mexico Cityju, gdje je Engleska pobijedila domaćina Meksiko sa 3:2.

Englezi su odlično otvorili utakmicu i već u prvom poluvremenu zahvaljujući raspoloženom Judeu Bellinghamu stekli značajnu prednost. Harry Kane je iz penala povećao vodstvo, ali je utakmica potpuno promijenila karakter nakon što je Jarell Quansah dobio crveni karton.

Meksiko je brojčanu prednost pretvorio u silovit pritisak i uspio postići dva gola, no Engleska je zahvaljujući požrtvovanoj odbrani i nekoliko ključnih intervencija golmana Jordana Pickforda sačuvala minimalnu prednost do posljednjeg sudijskog zvižduka.

Spektakl u najavi

Rezultati ovih susreta donijeli su izuzetno atraktivan četvrtfinalni duel između Norveške i Engleske.

S jedne strane bit će Erling Haaland, trenutno jedan od najboljih strijelaca prvenstva i predvodnik najvećeg iznenađenja turnira, dok će Engleska pokušati nastaviti put prema svjetskom naslovu oslanjajući se na odličnu formu Judea Bellinghama, iskustvo Harryja Kanea i karakter koji je pokazala u pobjedi nad Meksikom.