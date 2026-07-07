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Na mjestu bivšeg hotela Rudar u Zenici gradit će se kompleks “Crni Kamen” (VIDEO+FOTO)

Na mjestu bivšeg hotela Rudar u Zenici gradit će se kompleks “Crni Kamen” (VIDEO+FOTO)

ITC Zenica najavio je početak jednog od najvećih građevinskih projekata u gradu posljednjih godina – izgradnju premium stambeno-poslovnog kompleksa “Crni Kamen” na Trgu rudara, na lokaciji nekadašnjeg hotela Rudar.

Prema informacijama koje je kompanija objavila na svojim zvaničnim kanalima, izgradnja kompleksa planirana je u periodu od 2026. do 2029. godine.

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Kako navode iz ITC-a, “Crni Kamen” zamišljen je kao savremeni stambeno-poslovni objekat koji će objediniti moderan arhitektonski izraz, funkcionalnost i kvalitet gradnje, uz prostor namijenjen kako stanovanju tako i poslovnim sadržajima.

Lokacija na Trgu rudara, gdje se nekada nalazio hotel Rudar, godinama je predstavljala jednu od najprepoznatljivijih tačaka u Zenici, a realizacijom ovog projekta trebala bi dobiti potpuno novi izgled.

Iz ITC-a ističu da je cilj projekta stvoriti prostor koji će odgovoriti potrebama modernog načina života i poslovanja te doprinijeti transformaciji urbanog ambijenta grada.

Video pogledajte OVDJE.

ITC Zenica najavio je početak jednog od najvećih građevinskih projekata u gradu posljednjih godina – izgradnju premium stambeno-poslovnog kompleksa “Crni Kamen” na Trgu rudara, na lokaciji nekadašnjeg hotela Rudar.

Prema informacijama koje je kompanija objavila na svojim zvaničnim kanalima, izgradnja kompleksa planirana je u periodu od 2026. do 2029. godine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
BH Telecom Zenica: Obavještenje o planiranim radovima
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Kako navode iz ITC-a, “Crni Kamen” zamišljen je kao savremeni stambeno-poslovni objekat koji će objediniti moderan arhitektonski izraz, funkcionalnost i kvalitet gradnje, uz prostor namijenjen kako stanovanju tako i poslovnim sadržajima.

Lokacija na Trgu rudara, gdje se nekada nalazio hotel Rudar, godinama je predstavljala jednu od najprepoznatljivijih tačaka u Zenici, a realizacijom ovog projekta trebala bi dobiti potpuno novi izgled.

Iz ITC-a ističu da je cilj projekta stvoriti prostor koji će odgovoriti potrebama modernog načina života i poslovanja te doprinijeti transformaciji urbanog ambijenta grada.

Video pogledajte OVDJE.

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IzvorZenit.ba

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