Belgija ubjedljivo pobijedila SAD i poručila: “Poništite ovo”

Pobjeda Belgije nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4:1 u osmini finala Svjetskog prvenstva nije bila samo sportska priča. Završetak jedne od najkontroverznijih utakmica dosadašnjeg turnira pretvorio se u simboličnu poruku upućenu svima koji smatraju da politika ne bi smjela imati mjesto na nogometnim terenima.

Čim je posljednji sudijski zvižduk označio kraj susreta, zvanični profili belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavili su fotografije slavlja uz kratku, ali znakovitu poruku: “Poništite ovo.”

Bio je to očigledan odgovor na višednevnu buru koja je potresala Svjetsko prvenstvo nakon što je FIFA donijela odluku da poništi automatsku suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Iako su crveni kartoni decenijama podrazumijevali obaveznu utakmicu kazne, ovog puta napravljena je iznimka koja je izazvala lavinu reakcija širom nogometnog svijeta.

Posebnu težinu cijelom slučaju dala je činjenica da se u raspravu uključio i američki predsjednik Donald Trump, čije su javne poruke podrške američkoj reprezentaciji i zahtjevi da Balogun nastupi mnogi protumačili kao politički pritisak na FIFA-u. Upravo zbog toga veliki dio neutralnih ljubitelja nogometa otvoreno je stao na stranu Belgije, ne toliko zbog sportskog rivalstva, koliko zbog osjećaja da pravila moraju biti jednaka za sve.

Reagovala je i UEFA, koja je bez uobičajenih diplomatskih formulacija kritikovala odluku FIFA-e. Evropska kuća nogometa poručila je da je automatska suspenzija nakon crvenog kartona jasno propisana pravilima, da ne predstavlja diskreciono pravo bilo kojeg tijela te da se ne može mijenjati usred turnira, jer se time dovodi u pitanje integritet takmičenja i jednak tretman svih reprezentacija.

Upravo zato belgijska objava nije shvaćena kao obična sportska provokacija. Bila je to poruka koja je u nekoliko riječi podsjetila na ono o čemu se posljednjih dana najviše govori – da se rezultat na terenu može odlučiti samo igrom, a ne političkim uticajem ili izuzetnim tumačenjima pravila.

Ironično, Belgija je odgovor dala upravo na način koji u sportu ima najveću težinu – na terenu. Umjesto da se sedmicama raspravlja o tome da li bi Balogun smio igrati ili ne, Belgijanci su američku reprezentaciju nadigrali uvjerljivih 4:1 i praktično ugasili sve dileme oko toga da li je sporna odluka FIFA-e na kraju imala sportski značaj.

Ipak, slučaj Balogun ostat će jedna od najvećih kontroverzi ovog Svjetskog prvenstva. Bez obzira na konačan ishod utakmice, otvorena su pitanja koliko su međunarodne nogometne institucije spremne odoljeti političkim pritiscima i mogu li se pravila mijenjati kada je u pitanju dovoljno moćna reprezentacija.

Belgijska poruka “Poništite ovo” zato je u svega dvije riječi postala mnogo više od komentara nakon pobjede.