Zenica domaćin potresne izložbe povodom godišnjice genocida u Srebrenici

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Galerija “Preporod” Zenica i ove godine organizuje prigodnu izložbu kojom će odati počast žrtvama i podsjetiti na važnost čuvanja kulture sjećanja.

Na platou Islamskog centra u Zenici u petak, 11. jula, s početkom u 11 sati bit će otvorena dokumentarna izložba fotografija “Kad vrijeme utihne”, realizovana u saradnji s Memorijalni centar Srebrenica – Potočari i Medžlis Islamske zajednice Zenica.

Izložba donosi fotografije satova pronađenih u masovnim grobnicama, ličnih predmeta ubijenih žrtava genocida koji danas predstavljaju nijeme, ali snažne svjedoke jednog od najtežih zločina u novijoj evropskoj historiji.

Kako je pojasnio kustos Memorijalnog centra, Azir Osmanović, mnogi od pronađenih satova i dalje su pokazivali tačno vrijeme – trenutak kada je njihovim vlasnicima nasilno prekinut život.

“Satovi predstavljeni na fotografijama su lični tragovi ljudi koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mnogi su i dalje pokazivali tačno vrijeme, trenutak kada je život nasilno prekinut. Ovi satovi danas svjedoče umjesto onih koji više ne mogu. Na jednoj fotografiji vidimo sahat s rupom od metka – on ne pokazuje samo kada je jedan život stao, već vrijeme kada je stalo čovječanstvo”, istakao je Osmanović.

Posjetioci će moći pogledati ukupno 22 panela s fotografijama satova pronađenih u masovnim grobnicama, koji, kako navode organizatori, kroz svoje priče prenose poruku sjećanja, istine i odgovornosti.

Program otvaranja počet će izvođenjem dijela “Srebreničkog inferna” na violončelu u izvedbi Semir Mahmić. Prisutnima će se obratiti predsjednica Galerije “Preporod” Amna Sofić, glavni imam Sumedin Kobilica, dok će izložbu zvanično otvoriti Mevludin Dizdarević.

Nakon ceremonije otvaranja posjetiocima će biti podijeljeni Srebrenički cvjetovi u obliku magneta koje su izradili učenici osnovnih škola “Meša Selimović”, “Musa Ćazim Ćatić” i “Vladimir Nazor” u saradnji s Udruženjem “Život” Zenica. Cvjetove će dijeliti najmlađi članovi Galerije “Preporod”, Zejneb i Alija Moćević.

Izložba će biti postavljena na platou Islamskog centra u Zenici i bit će otvorena za posjetioce do 12. jula 2026. godine.