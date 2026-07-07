Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

KulturaSaopštenja za javnostVijestiZDKZenica

Britanski ministar Stephen Doughty posjetio Zeničko-dobojski kanton: Jačanje saradnje u oblasti privrede, zelene tranzicije i zaštite ljudskih prava

Britanski ministar Stephen Doughty posjetio Zeničko-dobojski kanton: Jačanje saradnje u oblasti privrede, zelene tranzicije i zaštite ljudskih prava

Britanski ministar za Evropu, Sjevernu Afriku i prekomorska područja Stephen Doughty i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Reilly boravili su danas u posjeti Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su se sastali s premijerom Zeničko-dobojskog kantona Nezirom Pivićem i predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazimom Huskićem.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju privredne i ekonomske saradnje, zelenoj tranziciji i aktivnostima na smanjenju zagađenja zraka, kao i mogućnostima povezivanja Zeničko-dobojskog kantona i Ujedinjenog Kraljevstva radi razmjene iskustava u oblasti zaštite okoliša. Posebna pažnja posvećena je saradnji lokalnih zajednica i nevladinog sektora te zaštiti prava žena žrtava nasilja kroz prevenciju i efikasnije odgovore institucija.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH
Alen Kapković
Zeničko-dobojski kanton 06.07.2026
Koalicija POKRET predala kandidatsku listu za Skupštinu ZDK, nosilac Alen Kapković
Zeničko-dobojski kanton 02.07.2026
Vlada ZDK nagradila učenike generacije osnovnih i srednjih škola (FOTO)

Premijer Nezir Pivić upoznao je britansku delegaciju s prioritetima rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ističući da su stabilnost, sigurnost, privredni razvoj i unapređenje kvaliteta života građana ključni ciljevi kantonalne izvršne vlasti. Naglasio je i opredijeljenost Vlade za jačanje transparentnosti institucija, borbu protiv korupcije te provođenje razvojnih projekata koji doprinose evropskim standardima i stvaraju bolje uslove za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini.

Britanski ministar Stephen Doughty izrazio je zadovoljstvo posjetom Zeničko-dobojskom kantonu te naglasio da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećen partner Bosni i Hercegovini u jačanju demokratskih institucija, ekonomskog razvoja i vladavine prava.

Ambasador Julian Reilly zahvalio je domaćinima na srdačnom prijemu te istakao da napredak ostvaren u oblastima transparentnosti, borbe protiv korupcije i efikasnijeg rada institucija predstavlja važan signal za unapređenje poslovnog ambijenta i privlačenje novih investicija.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak saradnje kroz zajedničke projekte i razmjenu iskustava u oblastima od zajedničkog interesa, s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i održivog razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Britanski ministar za Evropu, Sjevernu Afriku i prekomorska područja Stephen Doughty i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Reilly boravili su danas u posjeti Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su se sastali s premijerom Zeničko-dobojskog kantona Nezirom Pivićem i predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazimom Huskićem.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju privredne i ekonomske saradnje, zelenoj tranziciji i aktivnostima na smanjenju zagađenja zraka, kao i mogućnostima povezivanja Zeničko-dobojskog kantona i Ujedinjenog Kraljevstva radi razmjene iskustava u oblasti zaštite okoliša. Posebna pažnja posvećena je saradnji lokalnih zajednica i nevladinog sektora te zaštiti prava žena žrtava nasilja kroz prevenciju i efikasnije odgovore institucija.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH
Alen Kapković
Zeničko-dobojski kanton 06.07.2026
Koalicija POKRET predala kandidatsku listu za Skupštinu ZDK, nosilac Alen Kapković
Zeničko-dobojski kanton 02.07.2026
Vlada ZDK nagradila učenike generacije osnovnih i srednjih škola (FOTO)

Premijer Nezir Pivić upoznao je britansku delegaciju s prioritetima rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ističući da su stabilnost, sigurnost, privredni razvoj i unapređenje kvaliteta života građana ključni ciljevi kantonalne izvršne vlasti. Naglasio je i opredijeljenost Vlade za jačanje transparentnosti institucija, borbu protiv korupcije te provođenje razvojnih projekata koji doprinose evropskim standardima i stvaraju bolje uslove za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini.

Britanski ministar Stephen Doughty izrazio je zadovoljstvo posjetom Zeničko-dobojskom kantonu te naglasio da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećen partner Bosni i Hercegovini u jačanju demokratskih institucija, ekonomskog razvoja i vladavine prava.

Ambasador Julian Reilly zahvalio je domaćinima na srdačnom prijemu te istakao da napredak ostvaren u oblastima transparentnosti, borbe protiv korupcije i efikasnijeg rada institucija predstavlja važan signal za unapređenje poslovnog ambijenta i privlačenje novih investicija.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak saradnje kroz zajedničke projekte i razmjenu iskustava u oblastima od zajedničkog interesa, s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i održivog razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
broken clouds
20.3 ° C
20.3 °
20.3 °
67%
1.5m/s
54%
uto
21 °
sri
30 °
čet
26 °
pet
30 °
sub
30 °