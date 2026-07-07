Na snagu stupila nova pravila u BiH: Zabranjeni letovi dronova iznad određenih objekata

Godinama su neovlašteni preleti dronova iznad vojnih objekata u Bosni i Hercegovini otvarali pitanje kako Oružane snage mogu reagovati, a da pritom ne uđu u sukob sa civilnim propisima. Taj pravni vakuum sada je zatvoren.

Na snagu je stupio novi Pravilnik o zaštiti snaga od djelovanja bespilotnih letjelica, kojim su Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH prvi put jasno definisana ovlaštenja za otkrivanje, ometanje, prisilno spuštanje, preuzimanje kontrole, pa i uništavanje bespilotnih letjelica koje neovlašteno uđu u zaštićeni vojni prostor.

Riječ je o značajnoj promjeni u sistemu zaštite vojnih objekata, koja dolazi nakon više incidenata u kojima su neidentifikovani dronovi nadlijetali kasarne i skladišta naoružanja širom Bosne i Hercegovine. Ti slučajevi pokazali su da vojska nije imala dovoljno jasan pravni okvir za brzo djelovanje, zbog čega su se incidenti uglavnom završavali prijavama policijskim agencijama i dugotrajnim istragama.

Novi pravilnik uvodi zonu zabrane letenja u radijusu od 500 metara oko svakog vojno kontrolisanog područja, na svim visinama. To znači da je bez prethodnog odobrenja Ministarstva odbrane zabranjen svaki let bespilotne letjelice, bez obzira na to da li je riječ o rekreativnom, komercijalnom ili snimanju iz zraka.

Svaki neovlašteni ulazak drona u ovu zonu od sada će se automatski tretirati kao sigurnosna prijetnja, a Oružane snage BiH dobijaju mogućnost da reaguju odmah, bez prethodnog usaglašavanja s civilnim institucijama nadležnim za zračni saobraćaj.

Posebna novina odnosi se na način neutralisanja letjelica. Umjesto upotrebe vatrenog oružja, koje može predstavljati ozbiljan rizik u naseljenim područjima, vojska će prvenstveno koristiti takozvana nekinetička sredstva.

To uključuje elektronsko ometanje komunikacijskih frekvencija, preuzimanje kontrole nad dronom tokom leta, kibernetičke metode te upotrebu elektromagnetnih sistema koji mogu prisilno spustiti letjelicu na tlo.

Tek kada druge mjere ne daju rezultat ili prijetnja zahtijeva odlučniju reakciju, pravilnik ostavlja mogućnost i za potpuno uništavanje bespilotne letjelice.

Dosadašnja praksa pokazala je da su pripadnici Oružanih snaga u pojedinim situacijama bili izloženi pravnoj nesigurnosti jer nije postojao podzakonski akt koji bi precizno regulisao njihovo postupanje u slučaju rušenja tuđe letjelice. Novi pravilnik upravo je osmišljen kako bi otklonio takve dileme i omogućio bržu zaštitu vojnih objekata i osoblja.

Uvođenjem ovih pravila Bosna i Hercegovina prati trend koji posljednjih godina primjenjuju brojne evropske države, a sigurnost vojnih lokacija podiže na viši nivo u vrijeme sve češće upotrebe bespilotnih letjelica u civilne, ali i sigurnosno osjetljive svrhe. Od sada će svaki neovlašteni dron koji uđe u zaštićeni vojni prostor moći biti neutralisan odmah, bez čekanja dodatnih administrativnih procedura.