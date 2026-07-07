Zeničanin koji igra za Tursku odlazi u NBA ligu

Jedan od najvažnijih igrača Fenerbahcea, Tarik Biberović, uskoro će napraviti iskorak u karijeri i preseliti se u NBA ligu.

Prema informacijama uglednog turskog košarkaškog insajdera Yagize Sabuncuoglua, Dallas Mavericksi postigli su konačan dogovor s 25-godišnjim šuterom, koji će s ekipom iz Teksasa potpisati ugovor po modelu 1+1 godina.

S obzirom na to da je Biberović s Fenerbahceom imao važeći ugovor do ljeta 2028. godine, Dallas je morao platiti odštetu kako bi realizovao transfer.

Američki novinar Marc Stein objavio je da će turski prvak na ime obeštećenja dobiti ukupno dva miliona dolara.

Prema pravilima NBA lige, Mavericksi mogu direktno uplatiti najviše 900.000 dolara, dok će preostalih 1,1 milion dolara formalno snositi Biberović.

Taj iznos već je uračunat u finansijsku konstrukciju njegovog ugovora s Dallasom.

Kompletna procedura, uključujući i prijenos draft prava, trebala bi biti završena najkasnije do 7. jula, kada ističe rok za aktiviranje predviđene klauzule.

Biberovića je na NBA draftu 2023. godine kao 56. izbor odabrao Memphis Grizzlies, ali je tada odlučio ostati u Evropi i nastaviti razvoj u dresu Fenerbahcea.

Njegova draft prava u međuvremenu su završila u Dallasu u sklopu razmjene između Mavericksa i Grizzliesa.

Dallas je u tom poslu dobio Santija Aldamu i prava na Biberovića, dok je Memphis preuzeo A.J. Johnsona, zaštićeni izbor prve runde drafta 2030. godine (putem Golden State Warriorsa) te dva buduća pika druge runde.

Iza Biberovića je odlična sezona u kojoj se potvrdio kao jedan od najboljih šutera za tri poena u evropskoj košarci.

U 41 utakmici, od čega je 36 puta bio starter, prosječno je bilježio 11,3 poena, tri skoka i 1,3 asistencije.

Posebno se istakao odličnim šuterskim učinkom – 41,9 posto uspješnosti za tri poena i čak 95,2 posto s linije slobodnih bacanja.

Tokom boravka u Fenerbahceu osvojio je četiri titule prvaka Turske, ponio priznanje za MVP-ja finala Kupa Turske, a 2025. godine bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je stigla do trostruke krune, uključujući i naslov prvaka Eurolige.

Biberović je rođen 2001. godine u Zenici, a sa svega 16 godina napustio je OKK Spars i prešao u Fenerbahce, gdje je proveo kompletan seniorski dio dosadašnje karijere.

U međuvremenu je stekao tursko državljanstvo te danas nastupa za reprezentaciju Turske.