Švicarci i dalje najbogatiji na svijetu, ali iza impresivnih brojki krije se drugačija slika

Stanovnici Švicarske i dalje su najbogatiji na svijetu kada se posmatra prosječno bogatstvo po odrasloj osobi, pokazuje najnoviji UBS Global Wealth Report 2026. Ipak, detaljniji podaci otkrivaju da visoki prosjeci ne znače nužno da je bogatstvo ravnomjerno raspoređeno među građanima.

Prema izvještaju, prosječna neto vrijednost imovine po odraslom stanovniku Švicarske iznosi 910.382 američka dolara, čime se ova zemlja nalazi ispred Sjedinjenih Američkih Država, gdje prosječno bogatstvo iznosi 696.277 dolara, te Luksemburga sa 654.732 dolara.

UBS bogatstvo definiše kao ukupnu vrijednost finansijske i materijalne imovine, uključujući nekretnine, umanjenu za dugove, pri čemu su u obračun uključena i sredstva privatnih penzionih fondova.

Međutim, iza visokog prosjeka krije se izražena koncentracija bogatstva. U Švicarskoj danas živi oko 944.000 dolarskih milionera, što predstavlja približno 13,1 posto odraslog stanovništva. Upravo ta grupa raspolaže sa oko 69 posto ukupne privatne imovine u zemlji.

Još jasniju sliku daje podatak o medijalnom bogatstvu, odnosno vrijednosti koja dijeli stanovništvo na dvije jednake polovine. Prema tom pokazatelju, Švicarska nije na vrhu liste, već zauzima osmo mjesto sa 145.555 dolara po odrasloj osobi.

Najvišu medijalnu vrijednost imovine ima Luksemburg sa 394.005 dolara, slijede Belgija sa 277.166 i Australija sa 210.783 dolara. Takvi podaci ukazuju da je bogatstvo u tim državama ravnomjernije raspoređeno nego u zemljama koje prednjače po prosječnom bogatstvu.

Zanimljiv je i dugoročan trend u Švicarskoj. Od 2000. do 2025. godine prosječno bogatstvo poraslo je za nešto više od 11 posto, dok je medijalno bogatstvo u istom periodu palo za gotovo 15 posto. To sugeriše da najveći dio rasta nije bio ravnomjerno raspoređen među stanovništvom, već je u većoj mjeri koristio najbogatijem dijelu društva.

Na globalnom nivou privatno bogatstvo tokom 2025. godine poraslo je za 10,8 posto, što predstavlja najbrži godišnji rast od 2017. godine. Najveći rast zabilježen je u regiji Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), gdje je ukupno bogatstvo poraslo za 17,5 posto.