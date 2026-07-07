Potvrđena presuda: Marine Le Pen osuđena zbog pronevjere

Žalbeni sud u Parizu potvrdio je osuđujuću presudu za prijevaru protiv Marine Le Pen, čelnice krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje, što dovodi u pitanje njezinu kandidaturu na predsjedničkim izborima 2027. godine. Iako joj je sud skratio zabranu kandidiranja i time joj potencijalno ponovno otvorio put za sudjelovanje u predsjedničkoj utrci, presuđeno je da mora odslužiti zatvorsku kaznu, piše Euronews.

Detalji nove presude

Le Pen je osuđena na trogodišnju zatvorsku kaznu, od koje su dvije godine uvjetne, a godinu dana mora nositi elektroničku narukvicu. Ova odluka dolazi nakon što je Le Pen ranije izjavila da se neće kandidirati za predsjednicu ako bude morala nositi elektroničku narukvicu.

Prošlogodišnjom prvostupanjskom presudom Le Pen je, zajedno s 24 bivša europska zastupnika, asistentima i računovođama te samom strankom, proglašena krivom za vođenje sustava pronevjere.

Teretilo ih se da su od 2004. do 2016. godine sredstva Europskog parlamenta koristili za zapošljavanje osoblja Nacionalnog okupljanja u Francuskoj. Tada je bila osuđena na petogodišnju zabranu obnašanja javne dužnosti i četiri godine zatvora, od čega dvije uvjetno, nakon čega je s još desetero optuženih uložila žalbu.

Stajališta obrane i tužiteljstva

Le Pen je proces nazvala “lovom na vještice”, a neki od njezinih pristaša uputili su sucima prijetnje smrću. Tijekom žalbenog postupka poricala je da je njezina stranka imala sustav za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta, tvrdeći da je stranka djelovala “u potpunoj dobroj vjeri”.

S druge strane, tužitelji su ustrajali na tvrdnji da je upravo ona “profesionalizirala” način preusmjeravanja sredstava EU-a. Naveli su da je taj sustav nasumično uveo njezin pokojni otac i suosnivač stranke Jean-Marie Le Pen, a ona ga je unaprijedila nakon što je od njega 2011. godine preuzela vodstvo.