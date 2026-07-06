Zmajevi porazom od Srbije okončali prvu fazu kvalifikacija za Mundobasket

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u Beogradu od Srbije rezultatom 94:81 u posljednjem kolu prve faze evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je uprkos tome izborila plasman u naredni krug.

Bh. reprezentacija je prolazak osigurala još ranije zahvaljujući pobjedama nad Švicarskom, no duel u Beogradu imao je dodatnu težinu jer se ostvareni rezultati prenose u drugu fazu kvalifikacija.

Srbija je u susret ušla u veoma jakom sastavu, dok je selektor Bosne i Hercegovine bio lišen usluga nekoliko ključnih igrača. Zbog izostanaka u sastavu nisu bili Jusuf Nurkić, Džanan Musa, Edin Atić i Emir Sulejmanović, što je dodatno otežalo zadatak protiv jednog od glavnih favorita evropskih kvalifikacija.

Domaća selekcija od samog početka nametnula je visok ritam i stekla rezultatsku prednost, iako je BiH u uvodnim minutama uspijevala držati priključak. Prvu četvrtinu Srbija je riješila u svoju korist rezultatom 27:15, a u drugoj dionici dodatno je podigla nivo igre.

Nakon što se u napadu razigrao i Nikola Jokić, prednost domaćih narasla je i na 20 poena, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54:35.

U nastavku je Bosna i Hercegovina pružila bolji otpor. Predvođena Lukom Garzom, koji je prvi među bh. reprezentativcima stigao do dvocifrenog učinka, uspjela je smanjiti zaostatak, ali Srbija nije dozvolila ozbiljniji povratak gostiju. U posljednju četvrtinu ušlo se pri rezultatu 75:59, a domaći su bez većih problema sačuvali stečenu prednost i slavili konačnih 94:81.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Luka Garza sa 16 poena i sedam skokova. Talić je susret završio sa 12 poena i osam asistencija, Amar Alibegović dodao je 11, a Adin Lazić 10 poena.

Kod Srbije je briljirao Nikola Jović sa 32 poena, dok je Nikola Jokić upisao novi triple-double učinak od 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Statistika je pokazala da je Srbija bila efikasnija u ključnim segmentima igre. Domaći su pogodili 14 trojki naspram sedam Bosne i Hercegovine, imali su 30 asistencija i samo devet izgubljenih lopti, dok je BiH upisala 19 asistencija i 14 izgubljenih lopti. Skok je bio gotovo izjednačen (36:35 za Srbiju).

U drugoj fazi kvalifikacija Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina formirat će novu grupu s Italijom, Litvanijom i Islandom. Tri najbolje plasirane reprezentacije iz ove grupe izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.