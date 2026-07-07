Adnan Salman novi trener golmana NK Čelik Zenica

NK Čelik Zenica s zadovoljstvom objavljuje da je Adnan Salman novi trener golmana našeg kluba.

Rođen 10. novembra 1979. godine u Sarajevu, Salman iza sebe ima bogato iskustvo stečeno kroz dugogodišnji rad u profesionalnom fudbalu. Nakon igračke karijere, u kojoj je nastupao na poziciji golmana, vrlo rano se posvetio trenerskom radu, s posebnim fokusom na razvoj golmana i rad u omladinskim kategorijama.

Svoju profesionalnu trenersku karijeru započeo je u FK Sarajevo, gdje je radio kao trener golmana. Tokom narednih godina sticao je međunarodno iskustvo radeći u kuvajtskim klubovima Al-Jahra SC i Kuwait SC, nakon čega se u više navrata vraćao u FK Sarajevo, gdje je bio angažovan u stručnom štabu prvog tima, ali i u radu Akademije.

Prije dolaska u NK Čelik Zenica obavljao je funkciju trenera golmana u FK Radnik Hadžići.

Njegovo bogato iskustvo, stručnost i posvećenost radu s golmanima predstavljaju veliko pojačanje za stručni štab našeg kluba. Vjerujemo da će svojim znanjem i profesionalnim pristupom dati značajan doprinos razvoju naših golmana i ostvarivanju klupskih ciljeva u narednom periodu.

Adnanu želimo srdačnu dobrodošlicu u crno-crvenu porodicu i mnogo uspjeha u radu s NK Čelik Zenica!