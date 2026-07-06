U BiH zabranjen uvoz dječijih igračaka “Dumpling Squishi” porijeklom iz Kine
U BiH zabranjen uvoz dječijih igračaka “Dumpling Squishi” porijeklom iz Kine
Federalna sanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo zabranila je uvoz pošiljke od 7.200 dječijih igračaka “Dumpling Squishy” porijeklom iz Kine zbog neispunjavanja zakonskih uslova za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini.
Tokom inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe utvrđeno je da pošiljka nije sadržavala propisanu deklaraciju iz koje bi bilo moguće utvrditi naziv i punu adresu proizvođača, kao ni naziv i sjedište uvoznika. Također, uz pošiljku nije dostavljena isprava proizvođača kojom se potvrđuje da igračke, na osnovu laboratorijskih ispitivanja, ispunjavaju propise o zdravstvenoj ispravnosti.
Zbog toga je utvrđeno da pošiljka nije u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao ni Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, zbog čega ne može biti uvezena niti stavljena u promet na tržištu Bosne i Hercegovine.
Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je vraćanje pošiljke pošiljaocu, odnosno njeno uništavanje na propisan način ukoliko povrat ne bude moguć.
Iz FUZIP-a upozoravaju da postoji mogućnost da se ista pošiljka pokuša uvesti preko drugih graničnih prijelaza ili mjesta carinjenja. Također je utvrđeno da više različitih uvoznika uvozi ove igračke pod različitim trgovačkim nazivima.
Zbog toga je upozorenje o neusklađenosti proizvoda proslijeđeno svim graničnim prijelazima u okviru Sektora granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i Inspektoratu Republike Srpske, kako bi se pojačao nadzor i spriječili novi pokušaji uvoza spornih igračaka.
Federalna sanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo zabranila je uvoz pošiljke od 7.200 dječijih igračaka “Dumpling Squishy” porijeklom iz Kine zbog neispunjavanja zakonskih uslova za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini.
Tokom inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe utvrđeno je da pošiljka nije sadržavala propisanu deklaraciju iz koje bi bilo moguće utvrditi naziv i punu adresu proizvođača, kao ni naziv i sjedište uvoznika. Također, uz pošiljku nije dostavljena isprava proizvođača kojom se potvrđuje da igračke, na osnovu laboratorijskih ispitivanja, ispunjavaju propise o zdravstvenoj ispravnosti.
Zbog toga je utvrđeno da pošiljka nije u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao ni Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, zbog čega ne može biti uvezena niti stavljena u promet na tržištu Bosne i Hercegovine.
Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je vraćanje pošiljke pošiljaocu, odnosno njeno uništavanje na propisan način ukoliko povrat ne bude moguć.
Iz FUZIP-a upozoravaju da postoji mogućnost da se ista pošiljka pokuša uvesti preko drugih graničnih prijelaza ili mjesta carinjenja. Također je utvrđeno da više različitih uvoznika uvozi ove igračke pod različitim trgovačkim nazivima.
Zbog toga je upozorenje o neusklađenosti proizvoda proslijeđeno svim graničnim prijelazima u okviru Sektora granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i Inspektoratu Republike Srpske, kako bi se pojačao nadzor i spriječili novi pokušaji uvoza spornih igračaka.
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