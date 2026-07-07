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Velež u četvrtak na Bilinom polju igra protiv moldavskog Milsamija

Velež u četvrtak na Bilinom polju igra protiv moldavskog Milsamija

Bilino Polje
Bilino Polje

Fudbaleri Veleža u četvrtak počinju novu sezonu. Rođeni će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti moldavski Milsami u prvom meču prvog pretkola UEFA Konferencijske lige.

Mostarci su u velikom problemu pred ovaj meč. Naime, Velež je na “crnoj listi” FIFA-e i ima zabranu registracije novih fudbalera.

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Stoga, nisu uspili registrovati pojačanja, a trener Ibro Rahimić izdiktirao je imena 20 fudbalera koji su se našli na spisku pred ovaj meč.

Tako su recimo na spisku dvojica golmana, a njih dvojica zajedno u prošloj sezoni upisali su samo 360 minuta na terenu kada je u pitanju Premijer liga BiH. Elmin Mataradžić je branio za juniore, dok je Faris Ribić skupio četiri nastupa u bh. eliti.

Spisak igrača Veleža

Golmani: Faris Ribić (23 godine), Elmin Mataradžić (18).
Odbrana: Ajdin Nukić (28), Ante Hrkać (34), Said Duranović (21), Adin Bajrić (22), Faruk Šetić (19).
Vezni red: Rafidine Abdullah (32), Džani Salčin (26), Aldin Mešić (22), Anes Omerović (28), Ayham Shhade (25), Damir Halilović (20), Andro Babić (21), Kenan Đuliman (20), Mahir Bešić (19), Leonid Ignatov (24).
Napad: Armin Spahić (25), Alan Pajević (17), Nino Stojanović (25).

Fudbaleri Veleža u četvrtak počinju novu sezonu. Rođeni će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti moldavski Milsami u prvom meču prvog pretkola UEFA Konferencijske lige.

Mostarci su u velikom problemu pred ovaj meč. Naime, Velež je na “crnoj listi” FIFA-e i ima zabranu registracije novih fudbalera.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 04.07.2026
Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19
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Zmajice u Zenici poražene od Švedske s 0:5

Stoga, nisu uspili registrovati pojačanja, a trener Ibro Rahimić izdiktirao je imena 20 fudbalera koji su se našli na spisku pred ovaj meč.

Tako su recimo na spisku dvojica golmana, a njih dvojica zajedno u prošloj sezoni upisali su samo 360 minuta na terenu kada je u pitanju Premijer liga BiH. Elmin Mataradžić je branio za juniore, dok je Faris Ribić skupio četiri nastupa u bh. eliti.

Spisak igrača Veleža

Golmani: Faris Ribić (23 godine), Elmin Mataradžić (18).
Odbrana: Ajdin Nukić (28), Ante Hrkać (34), Said Duranović (21), Adin Bajrić (22), Faruk Šetić (19).
Vezni red: Rafidine Abdullah (32), Džani Salčin (26), Aldin Mešić (22), Anes Omerović (28), Ayham Shhade (25), Damir Halilović (20), Andro Babić (21), Kenan Đuliman (20), Mahir Bešić (19), Leonid Ignatov (24).
Napad: Armin Spahić (25), Alan Pajević (17), Nino Stojanović (25).

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IzvorZenit.ba

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