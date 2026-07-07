ZDK prvi u Federaciji BiH u realizaciji projekta zamjene kućnih ložišta

Zeničko-dobojski kanton predvodnik je u Federaciji BiH u realizaciji Projekta unapređenja kvaliteta zraka, u okviru kojeg je za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru osigurano 8 miliona eura kreditnih sredstava Svjetske banke.

Projekt realizira Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, a danas je predstavljen u prisustvu federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder, premijera Zeničko-dobojskog kantona Nezira Pivića i resornog ministra Adnana Šabanija.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da je posebno značajno što je upravo ZDK prvi započeo implementaciju ovog projekta, koji građanima donosi konkretnu korist kroz zamjenu dotrajalih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sistemima grijanja.

– Ponosni smo što je Zeničko-dobojski kanton lider u realizaciji ovog projekta. Ovo je ulaganje koje istovremeno doprinosi kvalitetnijem zraku, većoj energetskoj efikasnosti i boljem standardu naših građana. Nastavit ćemo podržavati ovakve projekte i tražiti nova sredstva kako bismo omogućili što većem broju domaćinstava da zamijene svoja ložišta – kazao je premijer Pivić.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani naglasio je da je interes građana izuzetno veliki te da je do sada zaprimljeno oko 1.850 prijava, dok je približno 400 kućnih ložišta već zamijenjeno.

– Građanima su kroz ovaj projekt dostupna bespovratna sredstva u iznosu do 9.800 KM za zamjenu sistema grijanja, prateće instalacije i izradu projektne dokumentacije. Ovo je tek prva faza i već planiramo nastavak aktivnosti kako bismo obuhvatili što veći broj domaćinstava i dodatno unaprijedili kvalitet zraka u našem kantonu – rekao je ministar Šabani.

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder ocijenila je da je Zeničko-dobojski kanton primjer uspješne realizacije projekta unapređenja kvaliteta zraka te naglasila da borba za čistiji zrak predstavlja zajedničku odgovornost svih nivoa vlasti.

– Zeničko-dobojski kanton pokazao je da se ovakvi projekti mogu uspješno provoditi kada postoji dobra saradnja federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti. Borba za kvalitetniji zrak nije samo pitanje zaštite okoliša nego i zaštite zdravlja građana, zbog čega će ovakvi projekti imati našu punu podršku i u narednom periodu – poručila je ministrica Pozder.

Kroz Projekt unapređenja kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini građanima Zeničko-dobojskog kantona omogućena je zamjena individualnih kućnih ložišta ekološki prihvatljivijim sistemima grijanja, dok je dio sredstava namijenjen i unapređenju sistema monitoringa kvaliteta zraka.