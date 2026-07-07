Policija u Zenici uhapsila 30-godišnjaka zbog sumnje na trgovinu drogom

Dana 06.07.2026. godine, u 19,50 sati, u ulici Odmut, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica B.H., rođenog 1996. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu težine 61.0 grama. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” lice B.H. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Kakanj

Dana 06.07.2026. godine, u 20,15 sati, u mjestu Brežani, od strane službenika Policijske stanice Kakanj zaustavljeno je i kontrolisano putničko motorno vozilo marke „Renault“, kojim je upravljalo lice Š.V., rođeno 1996. godine, iz Kaknja. Prilikom pregleda lica od strane policijskih službenika kod istog je pronađena materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“, lice Š.V. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Zavidovići

Dana 06.07.2026. godine, u 09,40 sati, u ulici Radnička, od strane nepoznatog lica izvršeno je krađa u prostorije firme “Krivaja Metali” d.o.o. Zavidovići, kojom prilikom je otuđen službeni pečat navedene firme. Službenici Policijske stanice Zavidovići nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Krađa”.

Maglaj

Dana 06.07.2026.godine, u 23,30 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Maglaj obratilo se lice Č.B., iz Maglaja i prijavilo da je od strane nepoznatog lica izvršena krađa mobilnog telefona, vlasništvo navedenog lica, dok se isti nalazio u ugostiteljskom objektu u ulici Aleja Šehida. Službenici Policijske stanice Maglaj nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Krađa”.

Na području Kantona dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u petnaest slučajeva. U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.