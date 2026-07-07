Zenica ne zaboravlja – Šetnja “Zenica za Srebrenicu” 11. jula

Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Asocijacija mladih SDA Zenica i ove godine organizuje memorijalnu manifestaciju pod nazivom “Zenica za Srebrenicu”.

Ova tradicionalna mirna šetnja biće održana 11. jula, s početkom u 11:00 sati, a okupljanje učesnika planirano je na Platou ispred Uglovnice.

Kolona će se kretati do Platoa ispred Uglovnice, uz simbolično odavanje počasti svim žrtvama genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Organizatori su uputili apel svim građanima koji žele učestvovati u šetnji da obuku bijele majice ili košulje sa simbolom cvijeta Srebrenice.

Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti.

Saopštenje za javnost AM SDA Zenica