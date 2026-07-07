Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZenica

Zenica ne zaboravlja – Šetnja “Zenica za Srebrenicu” 11. jula

Zenica ne zaboravlja – Šetnja “Zenica za Srebrenicu” 11. jula

Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Asocijacija mladih SDA Zenica i ove godine organizuje memorijalnu manifestaciju pod nazivom “Zenica za Srebrenicu”.

Ova tradicionalna mirna šetnja biće održana 11. jula, s početkom u 11:00 sati, a okupljanje učesnika planirano je na Platou ispred Uglovnice.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 06.07.2026
Zenica domaćin potresne izložbe povodom godišnjice genocida u Srebrenici
Zenica 06.07.2026
Upozorenje građanima Zenice: Prevaranti nude lažne diplome i traže novac
Zenica 05.07.2026
Na Bistričaku obilježena 36. godišnjica SDA Zenica: Odgovornost se dokazuje rezultatima (FOTO)

Kolona će se kretati do Platoa ispred Uglovnice, uz simbolično odavanje počasti svim žrtvama genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Organizatori su uputili apel svim građanima koji žele učestvovati u šetnji da obuku bijele majice ili košulje sa simbolom cvijeta Srebrenice.

Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti.

Saopštenje za javnost AM SDA Zenica

Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Asocijacija mladih SDA Zenica i ove godine organizuje memorijalnu manifestaciju pod nazivom “Zenica za Srebrenicu”.

Ova tradicionalna mirna šetnja biće održana 11. jula, s početkom u 11:00 sati, a okupljanje učesnika planirano je na Platou ispred Uglovnice.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 06.07.2026
Zenica domaćin potresne izložbe povodom godišnjice genocida u Srebrenici
Zenica 06.07.2026
Upozorenje građanima Zenice: Prevaranti nude lažne diplome i traže novac
Zenica 05.07.2026
Na Bistričaku obilježena 36. godišnjica SDA Zenica: Odgovornost se dokazuje rezultatima (FOTO)

Kolona će se kretati do Platoa ispred Uglovnice, uz simbolično odavanje počasti svim žrtvama genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Organizatori su uputili apel svim građanima koji žele učestvovati u šetnji da obuku bijele majice ili košulje sa simbolom cvijeta Srebrenice.

Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti.

Saopštenje za javnost AM SDA Zenica

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorAM SDA Zenica

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
37%
1.2m/s
9%
uto
29 °
sri
29 °
čet
27 °
pet
31 °
sub
31 °