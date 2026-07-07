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Inspekcija zabranila uvoz 2,5 tone instant napitaka u BiH porijeklom iz Italije

Inspekcija zabranila uvoz 2,5 tone instant napitaka u BiH porijeklom iz Italije

Foto: Ilustracija

Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na Graničnom prijelazu (GP) Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka Ristora – instant bijelog napitka, čokolade u prahu i irskog kapućina porijeklom iz Italije.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na GP Izačić, utvrđeno je artikli u pošiljci instant napitka s okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapućina u količini od 2.540 kg nisu propisno deklarisani, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o zdravstvenoj zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list BiH“, broj 2/92 i 13/94) i Zakonom hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), zbog čega se ne mogu uvesti niti staviti u promet.

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Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, broj 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen i naređeno je njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na Graničnom prijelazu (GP) Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitaka Ristora – instant bijelog napitka, čokolade u prahu i irskog kapućina porijeklom iz Italije.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na GP Izačić, utvrđeno je artikli u pošiljci instant napitka s okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapućina u količini od 2.540 kg nisu propisno deklarisani, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o zdravstvenoj zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list BiH“, broj 2/92 i 13/94) i Zakonom hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), zbog čega se ne mogu uvesti niti staviti u promet.

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Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, broj 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen i naređeno je njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

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IzvorZenit.ba

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