Preminuo radnik Nove Željezare Zenica

Radnik Nove Željezare Zenica, koji je nedavno zadobio teške povrede u industrijskoj nesreći unutar fabrike, preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Nakon nesreće, radnik je hitno prebačen u KCUS, gdje je bio smješten na Odjelu intenzivne njege zbog teških opekotina. Incident se dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja industrijskog kisika, koji za potrebe kompanije isporučuje firma Messer.

Prema prvim informacijama, nesreća se desila tokom procesa spajanja na cisternu. Tokom incidenta, radnik je zadobio teške opekotine, dok je drugi radnik, zaposlenik kompanije Messer, od siline udara bio odbačen, ali je prošao s lakšim povredama. Također, još jedan radnik angažovan od strane kompanije Messer je lakše povrijeđen.

Uviđaj su sproveli službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Zenica pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. U istragu su uključeni inspektor za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, inspektor zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlašteni vještak mašinske struke za oblast energetike.

Sindikalni predstavnici su izrazili zabrinutost zbog uslova rada i zatražili da se do kraja utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Istraga o nesreći je u toku.