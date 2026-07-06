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Koalicija POKRET predala kandidatsku listu za Skupštinu ZDK, nosilac Alen Kapković

Koalicija POKRET predala kandidatsku listu za Skupštinu ZDK, nosilac Alen Kapković

Alen Kapković
Alen Kapković

Koalicija POKRET danas je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predala kandidatsku listu za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona (Izborna jedinica 204), čime je i zvanično započela nastup na predstojećim Općim izborima.

Na kandidatskoj listi nalazi se 40 kandidata iz gotovo svih dijelova Zeničko-dobojskog kantona. Među njima su privrednici, ljekari, sportisti, vijećnici, društveno angažovani pojedinci i mladi kandidati, a iz Koalicije ističu da lista predstavlja spoj iskustva i novih ljudi okupljenih oko zajedničke vizije odgovornijeg upravljanja, transparentnijih institucija i ravnomjernog razvoja svih gradova i općina u kantonu.

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Koaliciju POKRET čine politička organizacija POKRET, Stranka za Općinu Olovo i Nezavisna građanska inicijativa dr. Adin Begić Doboj Jug. Zajednički nastup rezultat je Sporazuma o predizbornoj i postizbornoj saradnji, koji je potpisan 6. marta ove godine u Zenici, a podršku koaliciji pruža i veći broj aktuelnih vijećnika, privrednika, sportista i društveno angažovanih pojedinaca iz Zenice, Visokog, Tešnja, Olova, Maglaja, Breze, Zavidovića, Vareša i drugih lokalnih zajednica.

Nosilac kandidatske liste je aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Alen Kapković. Na drugom mjestu nalazi se aktuelna vijećnica Stranke za Općinu Olovo Emra Sarajlić Dedić, dok je među kandidatima i predsjednik ove političke organizacije Kasim Kljajić.

S područja Visokog kandidati su vijećnici Admir Babić i Dženeta Semić-Uzunović, dok sjever Zeničko-dobojskog kantona predstavljaju predsjednik Nezavisne građanske inicijative dr. Adin Begić, Jusuf Ljevaković i Nermin Kotorić.

Na listi se nalaze i maglajski privrednik i aktuelni vijećnik Nesib Serhatlić, privrednik iz Breze i općinski vijećnik Anel Rihić – Riho, kapitenka Odbojkaškog kluba Krivaja Nejra Mačak iz Zavidovića, Latif Selimović iz Kaknja, poduzetnik Emir Ajanović iz Zenice, Aldin Kamenjaš iz Vareša te zenička gradska vijećnica Majda Mešić-Fetahagić, koja se nalazi na petom mjestu kandidatske liste.

Među kandidatima je i aktuelni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani, kojem je pripalo 15. mjesto na listi.

Predajom kandidatske liste Koalicija POKRET i zvanično ulazi u izbornu utrku za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, oslanjajući se na kandidate iz različitih oblasti javnog i društvenog života te iz gotovo svih lokalnih zajednica u kantonu.

Koalicija POKRET danas je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predala kandidatsku listu za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona (Izborna jedinica 204), čime je i zvanično započela nastup na predstojećim Općim izborima.

Na kandidatskoj listi nalazi se 40 kandidata iz gotovo svih dijelova Zeničko-dobojskog kantona. Među njima su privrednici, ljekari, sportisti, vijećnici, društveno angažovani pojedinci i mladi kandidati, a iz Koalicije ističu da lista predstavlja spoj iskustva i novih ljudi okupljenih oko zajedničke vizije odgovornijeg upravljanja, transparentnijih institucija i ravnomjernog razvoja svih gradova i općina u kantonu.

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Koaliciju POKRET čine politička organizacija POKRET, Stranka za Općinu Olovo i Nezavisna građanska inicijativa dr. Adin Begić Doboj Jug. Zajednički nastup rezultat je Sporazuma o predizbornoj i postizbornoj saradnji, koji je potpisan 6. marta ove godine u Zenici, a podršku koaliciji pruža i veći broj aktuelnih vijećnika, privrednika, sportista i društveno angažovanih pojedinaca iz Zenice, Visokog, Tešnja, Olova, Maglaja, Breze, Zavidovića, Vareša i drugih lokalnih zajednica.

Nosilac kandidatske liste je aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Alen Kapković. Na drugom mjestu nalazi se aktuelna vijećnica Stranke za Općinu Olovo Emra Sarajlić Dedić, dok je među kandidatima i predsjednik ove političke organizacije Kasim Kljajić.

S područja Visokog kandidati su vijećnici Admir Babić i Dženeta Semić-Uzunović, dok sjever Zeničko-dobojskog kantona predstavljaju predsjednik Nezavisne građanske inicijative dr. Adin Begić, Jusuf Ljevaković i Nermin Kotorić.

Na listi se nalaze i maglajski privrednik i aktuelni vijećnik Nesib Serhatlić, privrednik iz Breze i općinski vijećnik Anel Rihić – Riho, kapitenka Odbojkaškog kluba Krivaja Nejra Mačak iz Zavidovića, Latif Selimović iz Kaknja, poduzetnik Emir Ajanović iz Zenice, Aldin Kamenjaš iz Vareša te zenička gradska vijećnica Majda Mešić-Fetahagić, koja se nalazi na petom mjestu kandidatske liste.

Među kandidatima je i aktuelni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani, kojem je pripalo 15. mjesto na listi.

Predajom kandidatske liste Koalicija POKRET i zvanično ulazi u izbornu utrku za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, oslanjajući se na kandidate iz različitih oblasti javnog i društvenog života te iz gotovo svih lokalnih zajednica u kantonu.

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IzvorZenit.ba

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