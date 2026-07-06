Koalicija POKRET predala kandidatsku listu za Skupštinu ZDK, nosilac Alen Kapković

Koalicija POKRET danas je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predala kandidatsku listu za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona (Izborna jedinica 204), čime je i zvanično započela nastup na predstojećim Općim izborima.

Na kandidatskoj listi nalazi se 40 kandidata iz gotovo svih dijelova Zeničko-dobojskog kantona. Među njima su privrednici, ljekari, sportisti, vijećnici, društveno angažovani pojedinci i mladi kandidati, a iz Koalicije ističu da lista predstavlja spoj iskustva i novih ljudi okupljenih oko zajedničke vizije odgovornijeg upravljanja, transparentnijih institucija i ravnomjernog razvoja svih gradova i općina u kantonu.

Koaliciju POKRET čine politička organizacija POKRET, Stranka za Općinu Olovo i Nezavisna građanska inicijativa dr. Adin Begić Doboj Jug. Zajednički nastup rezultat je Sporazuma o predizbornoj i postizbornoj saradnji, koji je potpisan 6. marta ove godine u Zenici, a podršku koaliciji pruža i veći broj aktuelnih vijećnika, privrednika, sportista i društveno angažovanih pojedinaca iz Zenice, Visokog, Tešnja, Olova, Maglaja, Breze, Zavidovića, Vareša i drugih lokalnih zajednica.

Nosilac kandidatske liste je aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Alen Kapković. Na drugom mjestu nalazi se aktuelna vijećnica Stranke za Općinu Olovo Emra Sarajlić Dedić, dok je među kandidatima i predsjednik ove političke organizacije Kasim Kljajić.

S područja Visokog kandidati su vijećnici Admir Babić i Dženeta Semić-Uzunović, dok sjever Zeničko-dobojskog kantona predstavljaju predsjednik Nezavisne građanske inicijative dr. Adin Begić, Jusuf Ljevaković i Nermin Kotorić.

Na listi se nalaze i maglajski privrednik i aktuelni vijećnik Nesib Serhatlić, privrednik iz Breze i općinski vijećnik Anel Rihić – Riho, kapitenka Odbojkaškog kluba Krivaja Nejra Mačak iz Zavidovića, Latif Selimović iz Kaknja, poduzetnik Emir Ajanović iz Zenice, Aldin Kamenjaš iz Vareša te zenička gradska vijećnica Majda Mešić-Fetahagić, koja se nalazi na petom mjestu kandidatske liste.

Među kandidatima je i aktuelni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani, kojem je pripalo 15. mjesto na listi.

Predajom kandidatske liste Koalicija POKRET i zvanično ulazi u izbornu utrku za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, oslanjajući se na kandidate iz različitih oblasti javnog i društvenog života te iz gotovo svih lokalnih zajednica u kantonu.