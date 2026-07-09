Zenički univerzitet u prvom upisnom roku zaprimio 845 prijava za 872 ponuđena mjesta

Univerzitet u Zenici, koji je Planom upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija za akademsku 2026/2027. godinu raspisao konkurs za upis 872 brucoša, do isteka roka za prijavu u prvom upisnom roku prikupio je prijave 845 potencijalnih brucoša – potvrdio je Feni rektor tog univerziteta Jusuf Duraković.

UNZE je za upis brucoša na osam fakulteta, ponudio nešto više mjesta nego prošle godine kada je bilo ponuđeno 814 mjesto, a jedini novi odsjek planiran je na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka – odsjek Elektrotehnike i informacionih tehnologija, na koji je planiran upis ukupno 50 studenata, od čega 20 redovnih te 30 redovnih – samofinansirajućih.

– Mi smo zadovoljni, jer smo do jučer prikupili 845 prijava, a što je samo 27 prijava manje te čak 97 posto od planiranog broja za upis. Naravno, sigurno da ima i duplih prijava pa treba pričekati i upis, koji je počeo več danas. Prijemne ispite imat će samo kandidati koji su se prijavili na Odsjek Elektrotehnike i informacionih tehnologija, zatim Odsjek opće medicine na Medicinskom fakultetu te Odsjek softversko inžinjerstvo i Odsjek građevine na Politehničkom fakultetu – ističe Duraković, izražavajući uvjerenje da će u drugom upisnom roku, koji će biti raspisan krajem augusta, biti ispunjene planirane kvote.

Medicinski fakultet, koji je na dva odsjeka planirao upisati 90 brucoša, dobio je 166 prijava. Duraković ističe kako je očito da su, kasnije raspisivanje konkursa – 24. juni, ali i nedovoljna informiranost da se već od ove godine pokreće novi odsjek Elektrotehnike i informacionih tehnologija, bili razlogom što su dobili relativno malo prijava za spomenuti odsjek.

– Imamo 22 prijave, a Vlada ZDK plaća za 20 studenata. Ostalo nam je 28 mjesta, jer za spomenuti odsjek raspisali smo konkurs za prijem 50 studenata. Međutim, planiramo u drugom roku dodatno promovirati spomenuti odsjek pa vjerujemo da ćemo upisati značajan broj studenata i na tom odsjeku – kaže Duraković.

Prema dosadašnjim informacijama, dodatne kvote od Vlade ZDK tražit će za neke odsjeke na Filozofskom fakultetu, ali i za još neke odsjeke sa drugih fakulteta.

Vlada ZDK je, podsjetimo, intervenisala na plan upisa te, da bi odsjek egzistirao, mora se upisati minimalno 10 studenata, a prvobitnim planom bilo je planirano po pet mjesta. Studentima prvog ciklusa ponuđeno je ukupno 38 studijskih programa na osam fakulteta: Mašinski, Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka, Ekonomski, Pravni, Islamsko pedagoški, Filozofski, Politehnički i Medicinski.

Drugi konkurs za nepopunjena mjesta biće raspisan krajem augusta kada će biti raspisan i konkurs za prijem studenata na smještaj i ishranu u domu Studentskog centra Zenica, koji je također član UNZE-a.