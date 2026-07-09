Počeli radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u MZ Babina Rijeka (FOTO)

Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u Mjesnoj zajednici Babina Rijeka.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „Glovis“ d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 KM sa uračunatim PDV-om.

Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječijeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječija igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana.