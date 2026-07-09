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Počeli radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u MZ Babina Rijeka (FOTO)

Počeli radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u MZ Babina Rijeka (FOTO)

Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u Mjesnoj zajednici Babina Rijeka.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „Glovis“ d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 KM sa uračunatim PDV-om.

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Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječijeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječija igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana.

Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u Mjesnoj zajednici Babina Rijeka.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „Glovis“ d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 KM sa uračunatim PDV-om.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 09.07.2026
Danas potpuna obustava saobraćaja na putu Zenica – Vitez preko Vjetrenica
Zenica 08.07.2026
Završen projekt proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Zenica
Zenica 02.07.2026
Novi radovi na GGM-u: U nedjelju cjelodnevna obustava saobraćaja na dionici Zenica – Lašva

Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječijeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječija igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana.

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IzvorZenit.ba

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