Počeli radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u MZ Babina Rijeka (FOTO)
Počeli radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u MZ Babina Rijeka (FOTO)
Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u Mjesnoj zajednici Babina Rijeka.
Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „Glovis“ d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 KM sa uračunatim PDV-om.
Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječijeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom.
Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječija igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana.
Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječijeg igrališta u Mjesnoj zajednici Babina Rijeka.
Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica i „Glovis“ d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 KM sa uračunatim PDV-om.
Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječijeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom.
Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječija igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana.
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