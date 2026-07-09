Za četiri godine u školski sport u ZDK uloženo više od 276.000 KM

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija održao je radni sastanak sa predstavnicima Saveza društava/udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture Zeničko-dobojskog kantona, na kojem je razgovarano o unapređenju školskih sportskih takmičenja i daljem razvoju školskog sporta na području Zeničko-dobojskog kantona.

Posebno je istaknuto da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u periodu od 2023. do 2026. godine izdvojilo ukupno 276.410 KM za organizaciju školskih sportskih takmičenja i razvoj školskog sporta. Sredstva su usmjerena na organizaciju Malih olimpijskih igara, rad općinskih društava/udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture, organizaciju kantonalnih i federalnih takmičenja, nagrađivanje najuspješnijih ekipa te podršku sportskim manifestacijama, čime je potvrđena opredijeljenost Ministarstva da kontinuirano ulaže u razvoj školskog sporta.

Predstavljeni su i rezultati školskih sportskih takmičenja u školskoj 2025/2026. godini. U takmičenjima je učestvovalo 418 ekipa na općinskom i 130 ekipa na kantonalnom nivou, odnosno ukupno 6.888 učenika. Na federalnom nivou takmičilo se 26 ekipa u odbojci, što predstavlja jedan od najvećih odziva do sada i još jednu potvrdu kvalitetnog rada u oblasti školskog sporta u Zeničko-dobojskom kantonu.

Jedna od ključnih tema sastanka bilo je vraćanje atletike u sistem Malih olimpijskih igara. Dogovoreno je da Ministarstvo u narednom periodu, u saradnji sa Savezom društava/udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture i atletskim klubovima, započne aktivnosti na organizaciji atletskih takmičenja planiranih za septembar 2026. godine, čime će se stvoriti pretpostavke za postepeni povratak ove discipline u sistem školskih sportskih takmičenja.

Razgovaralo se i o mogućnosti da se u narednim godinama u program Malih olimpijskih igara uvrsti i plivanje, kao i o inicijativama za unapređenje nastavnog procesa tjelesnog i zdravstvenog odgoja s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za bavljenje sportom i zdrav razvoj djece.

– Kontinuirana ulaganja u školski sport predstavljaju ulaganja u zdravlje, razvoj i budućnost naše djece. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti jačati sistem školskih sportskih takmičenja, stvarati bolje uslove za rad i pružati podršku aktivnostima koje podstiču djecu na bavljenje sportom. Posebno nas raduje što stvaramo pretpostavke za vraćanje atletike u sistem Malih olimpijskih igara, a želja nam je da u budućnosti proširimo program i drugim sportovima, poput plivanja. Naš cilj je da svako dijete dobije priliku da razvija svoje sposobnosti i usvoji zdrave životne navike, jer je upravo školski sport temelj razvoja budućih sportista i uspješnog društva – istakao je ministar Mirza Mušija.