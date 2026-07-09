Vlada ZDK podržala 80 projekata iz oblasti zaštite okoliša

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je danas 80 ugovora sa korisnicima sredstava čiji su projekti odabrani nakon provedenog javnog poziva u okviru LOT-a 3, koji se odnosi na projekte sportskih klubova, javnih ustanova i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je izrazio zadovoljstvo što Vlada ZDK nastavlja pružati podršku organizacijama koje svojim projektima doprinose zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti, posebno među mladima.

– Ovo je nastavak saradnje s nevladinim sektorom kroz jedno veoma važno područje, a to je zaštita okoliša. Kao i sve dosadašnje aktivnosti koje provodimo kada je riječ o dodjeli budžetskih sredstava, i ovaj program realiziran je transparentno, putem javnog poziva – istakao je Pivić.

Dodao je da će realizacija odobrenih projekata donijeti konkretne koristi lokalnim zajednicama te dodatno unaprijediti zaštitu okoliša širom Zeničko-dobojskog kantona.

Resorni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani naglasio je da je riječ o kontinuiranoj podršci Ministarstva i Vlade ZDK projektima iz oblasti zaštite okoliša. Na javni poziv pristiglo je 135 prijava, od kojih je 80 ispunilo formalno-pravne uslove i ostvarilo pravo na finansijsku podršku.

– Ovo je jedan od najznačajnijih načina na koji doprinosimo razvoju svijesti o zaštiti okoliša i ekologiji. Veliki broj učesnika uključujemo u sistem kako bismo na što kvalitetniji način razvijali ekološku svijest. Među korisnicima je veliki broj udruženja koja provode projekte čišćenja riječnih korita, parkova i drugih javnih površina, zbog čega je ovo izuzetno koristan program.

Ove godine opredijelili smo 50.000 KM više nego prethodne, tako da ukupan iznos sredstava iznosi oko 150.000 KM – kazao je Šabani.

Najavio je da će korisnici vrlo brzo dobiti sredstva za realizaciju svojih projektnih aktivnosti, pri čemu pojedinačna podrška iznosi od 500 do 5.000 KM.

– Ove sedmice planirano je i potpisivanje ugovora o prijenosu 250.000 KM Općini Tešanj za nabavku novog prečistača deponijskih voda, što je također projekat iz oblasti zaštite okoliša.

Pored toga, naveo je Šabani, podržali su i dva značajna projekta u osnovnim školama – izgradnju Eko-učionice u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Zenici sa 80.000 KM te Eko-kutka u Osnovnoj školi „Kulin ban“ u Visokom sa 25.000 KM.