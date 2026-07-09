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Metode liječenja raka i dalje nedostupne milionima pacijenata u svijetu

Metode liječenja raka i dalje nedostupne milionima pacijenata u svijetu

Foto: Ilustracija

Uprkos velikom naučnom napretku u borbi protiv raka, milioni pacijenata širom svijeta i dalje se suočavaju s teškim fizičkim, emocionalnim i finansijskim posljedicama bolesti, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u novom globalnom izvještaju.

Prema procjenama WHO-a, jedna od pet osoba tokom života oboljet će od raka, dok će ta bolest, direktno ili kroz dijagnozu člana bliske porodice, na neki način pogoditi 92 posto ljudi.

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U svijetu se godišnje registrira oko 20,6 miliona novih slučajeva raka i gotovo deset miliona smrtnih ishoda. Bez hitnih mjera, broj novih slučajeva mogao bi porasti na gotovo 35 miliona godišnje do 2050. godine.

Izvještaj WHO-a pokazuje da su nejednakosti u prevenciji, dijagnostici, liječenju i njezi oboljelih od raka i dalje duboke i da se u pojedinim dijelovima svijeta dodatno povećavaju, piše The Guardian.

– Godinama se priča o raku uglavnom zasnivala na naučnom napretku, novim tehnologijama, novim terapijama i novoj nadi. Ta priča je tačna i zaslužuje da bude ispričana, ali nije cijela priča – rekao je dr. Andre Ilbawi, voditelj tima WHO-a za kontrolu raka.

Razlike između bogatih i siromašnijih zemalja posebno su izražene u ishodima liječenja. U zemljama s visokim prihodima većina pacijenata s rakom dojke i djece oboljele od raka preživi najmanje pet godina nakon dijagnoze, dok su stope preživljavanja u siromašnijim zemljama višestruko niže.

WHO navodi da je u zemljama s niskim i nižim srednjim prihodima dostupno između devet i 54 posto od 20 prioritetnih lijekova za rak, dok je u zemljama s visokim prihodima dostupnost tih lijekova između 68 i 94 posto.

U 23 zemlje ne postoje ustanove za radioterapiju.

Posebno zabrinjava podatak da dvije trećine zemalja ne uključuju liječenje raka u pakete univerzalne zdravstvene zaštite. Zbog visokih troškova, u nekim sredinama i do 90 posto pacijenata prekida ili napušta liječenje.

Globalno istraživanje provedeno među pacijentima i njihovim porodicama pokazalo je da dijagnoza raka često donosi teško finansijsko opterećenje, probleme mentalnog zdravlja i veliki pritisak na članove porodice koji brinu o oboljelima.

Uprkos velikom naučnom napretku u borbi protiv raka, milioni pacijenata širom svijeta i dalje se suočavaju s teškim fizičkim, emocionalnim i finansijskim posljedicama bolesti, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u novom globalnom izvještaju.

Prema procjenama WHO-a, jedna od pet osoba tokom života oboljet će od raka, dok će ta bolest, direktno ili kroz dijagnozu člana bliske porodice, na neki način pogoditi 92 posto ljudi.

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Velež na Bilinom polju večeras traži dobar rezultat za uzvrat protiv Milsamija u Moldaviji
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Roditelji preminule djevojčice: “Nećemo stati dok ne ispunimo obećanje našoj curici”

U svijetu se godišnje registrira oko 20,6 miliona novih slučajeva raka i gotovo deset miliona smrtnih ishoda. Bez hitnih mjera, broj novih slučajeva mogao bi porasti na gotovo 35 miliona godišnje do 2050. godine.

Izvještaj WHO-a pokazuje da su nejednakosti u prevenciji, dijagnostici, liječenju i njezi oboljelih od raka i dalje duboke i da se u pojedinim dijelovima svijeta dodatno povećavaju, piše The Guardian.

– Godinama se priča o raku uglavnom zasnivala na naučnom napretku, novim tehnologijama, novim terapijama i novoj nadi. Ta priča je tačna i zaslužuje da bude ispričana, ali nije cijela priča – rekao je dr. Andre Ilbawi, voditelj tima WHO-a za kontrolu raka.

Razlike između bogatih i siromašnijih zemalja posebno su izražene u ishodima liječenja. U zemljama s visokim prihodima većina pacijenata s rakom dojke i djece oboljele od raka preživi najmanje pet godina nakon dijagnoze, dok su stope preživljavanja u siromašnijim zemljama višestruko niže.

WHO navodi da je u zemljama s niskim i nižim srednjim prihodima dostupno između devet i 54 posto od 20 prioritetnih lijekova za rak, dok je u zemljama s visokim prihodima dostupnost tih lijekova između 68 i 94 posto.

U 23 zemlje ne postoje ustanove za radioterapiju.

Posebno zabrinjava podatak da dvije trećine zemalja ne uključuju liječenje raka u pakete univerzalne zdravstvene zaštite. Zbog visokih troškova, u nekim sredinama i do 90 posto pacijenata prekida ili napušta liječenje.

Globalno istraživanje provedeno među pacijentima i njihovim porodicama pokazalo je da dijagnoza raka često donosi teško finansijsko opterećenje, probleme mentalnog zdravlja i veliki pritisak na članove porodice koji brinu o oboljelima.

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IzvorFena

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