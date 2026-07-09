Slaven Bilić novi selektor Hrvatske, pred njim najteži zadatak dosad

Hrvatski nogomet nalazi se na prekretnici. Nakon odlaska Zlatka Dalića s mjesta selektora, hrvatski mediji gotovo jednoglasno tvrde da će njegov nasljednik biti Slaven Bilić, čovjek koji je “Vatrene” već vodio od 2006. do 2012. godine. Iako Hrvatski nogometni savez još nije objavio službenu potvrdu, sve upućuje na to da će upravo Bilić dobiti zadatak da povede reprezentaciju u potpuno novu fazu.

No, mnogo veći izazov od samog imenovanja novog selektora bit će ono što slijedi nakon toga – smjena jedne od najuspješnijih generacija u historiji hrvatskog nogometa.

Prije svega, Hrvatska će prvi put nakon gotovo dvije decenije morati graditi reprezentaciju bez Luka Modrić. Hrvatska ulazi u period smjene generacije, a gotovo je izvjesno da će reprezentacija u narednom ciklusu ostati bez Luke Modrića, čija je utakmica protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu najvjerovatnije bila posljednja u dresu ‘Vatrenih’.

Modrić nije bio samo najbolji vezni igrač ekipe. Bio je lider na terenu i van njega, produžena ruka selektora i simbol kontinuiteta reprezentacije koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018., bronzu 2022. godine te igrala finale UEFA Lige nacija.

Upravo zato novi selektor neće imati zadatak samo pronaći novu taktičku formulu, već i stvoriti novu hijerarhiju unutar svlačionice.

Bilić u tom smislu nije nepoznato lice. Tokom svog prvog mandata ostao je upamćen po tome što je reprezentaciji dao prepoznatljiv identitet, afirmisao mlade igrače i vodio Hrvatsku do zapaženih nastupa na evropskim prvenstvima. Njegovo iskustvo rada u najvećim evropskim ligama dodatni je razlog zbog kojeg ga u HNS-u vide kao idealnog čovjeka za početak nove ere.

Međutim, ova reprezentacija više nije ona koju je Bilić ostavio 2012. godine.

Generacija koja je godinama nosila hrvatski nogomet polako odlazi, a odgovornost će sada pasti na igrače poput Joško Gvardiol, Joško Šutalo, Martin Baturina i druge mlađe reprezentativce koji će morati preuzeti uloge nosilaca igre.

Za razliku od prethodnih godina, kada je Hrvatska gotovo uvijek mogla računati na Modrićevu kreativnost i iskustvo u ključnim utakmicama, budućnost će zahtijevati potpuno drugačiji model igre. Upravo će zbog toga prvi mjeseci Bilićevog mandata biti pod posebnom lupom javnosti.

Ako se potvrde navodi hrvatskih medija, Slaven Bilić neće naslijediti samo jednog od najuspješnijih selektora u historiji zemlje. Naslijedit će reprezentaciju koja ulazi u najosjetljiviji period od osamostaljenja – period u kojem će se odlučivati može li Hrvatska i bez Luke Modrića ostati među vodećim evropskim i svjetskim nogometnim selekcijama.