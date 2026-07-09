Dvije godine SNOP-a: Udruženje sumiralo rezultate i uputilo nove zahtjeve vlastima

11. jula 2026. godine navršavaju se dvije godine od osnivanja udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica. Od inicijative koju je prije 2 godine pokrenulo 6 entuzijasta izrasli smo u udruženje koje danas broji više od 200 članova.

Ono što nas je ponukalo na taj korak bilo je niz nepovoljnosti kojima su bili izloženi onkološki pacijenti u ZE-Do kantonu, a za mnoge od njih postojala su zakonska rješenja koja se, nažalost, u našem Kantonu nisu primjenjivala.

Naši urgentni prioriteti bili su vezani za sljedeće probleme:

Na redovne radiološke preglede čekalo se dulje od godinu dana;

Takozvane “Liste čekanja” sve više su postajale “Liste smrti” jer onkološki pacijenti nemaju na raspolaganju mnogo vremena za dijagnostiku i početak tretmana;

Da bi premostili duga i po život opasna čekanja na preglede, pacijenti su bili primorani obraćati se privatnim zdravstvenim ustanovama. Nažalost, mnogi si to nisu bili u stanju financijski priuštiti jer je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona (ZZO) tada tvrdio da se ovi troškovi “ne refundiraju”. Usprkos dobro poznatoj činjenici da su prosječna primanja ove populacije, među kojima je najveći broj penzionera, nedovoljna i za osnovne životne potrebe.

Mi u Udruženju smo opravdano smatrali da svi građani moraju imati ista prava u korištenju zdravstvenih usluga te da dijagnostika i terapija mora biti BLAGOVREMENO dostupna svim onkološkim pacijentima i da je plaćanje ODGOVORNOST institucija kojima smo plaćali ne male doprinose cijeli svoj radni vijek.

Stoga je bilo neophodno da se u cijeli ovaj ciklus uključe svi raspoloživi medicinski resursi, kako javni tako i privatni.

Sve navedeno nas je nagnalo da formiramo udruženje SNOP Zenica i budući da smo imali vrlo jasnu sliku problema i njihovih uzroka, vrlo brzo smo ostvarili komunikaciju sa svim nadležnima u zdravstvu i politici koji odlučuju o utrošku sredstava u zdravstvu i nametnuli se kao snaga koja se mora uvažavati jer, nažalost, broj onkoloških pacijenata konstantno raste i ova bolest se može desiti ama baš svakome.

Od svih institucija u zdravstvu i vlasti sa kojima smo se susreli dobili smo verbalnu podršku. Konačno, ZZO koji je u početku bio najveća prepreka ostvarivanju pripadajućih prava pacijenata, promjenom rukovodstva do kojeg je došlo zahvaljujući i našem pritisku, postao je institucija koja radi posao onako kako je to zakonski i propisano.

Rezultati postignuti u proteklih godinu dana

Sumirajući naše mnogobrojne aktivnosti, prijedloge, ponuđena rješenja, kontakte sa relevantnim institucijama i pojedincima, javno ukazivanje na probleme putem medija itd., zaključili smo da su rezultati koji su iz toga proizišli znatno nadmašili naše početne planove i želje.

Dozvolite da nabrojimo one najznačajnije:

Temeljito smo snimili stanje u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu što je pokazalo da pacijenti našeg Kantona znatno zaostaju u ostvarivanju svojih prava, a to je potvrđeno i pismenim putem od strane direktora ZZO Tuzla, te smo zahtijevali da se i kod nas dostigne taj nivo.

Uspjeli smo otkriti dugo “skrivanu” Odluku o refundaciji troškova dijagnostike obavljene u privatnim zdravstvenim ustnovama koja se selektivno primjenjivala, te smo na osnovu nje sačinili Uputstvo za ostvarivanje ovog prava i distribuirali ga putem svih raspoloživih sredstava komunikacije.

Zahvaljujući zalaganju Udruženja našim onkološkim pacijentima omogućeno je da zdravstvenu knjižicu ovjeravaju jednom godišnje.

Pokrenut je projekat uvođenja elektronskih knjižica.

Konstantnim pritiskom na ukidanje listi čekanja na radiološke preglede postigli smo da KBZ uradi reorganizaciju na odjeljenju Radiologije, te je čekanje na CT i MRI preglede gotovo potpuno eliminirano.

Utvrđena je lista deficitarnih usluga te su potpisani ugovori sa zdravstvenim ostanovama i van ZE-DO kantona ukoliko za takve usluge ne postoje kapaciteti u KBZ.

Usluge PET/CT pregleda urađenih u Sarajevu, Mostaru i Istambulu su za naše onkološke pacijente potpuno besplatni (pacijent ne plaća ni prijevoz), a ukoliko želi pregled van ovih ustanova participacija iznosi oko 1.000 KM.

Svi članovi 7 udruženja onkoloških pacijenata Kantona imaju 10% popusta na cijene svih usluga kod 5 privatnih zdravstvnih ustanova u Zenici.

Aktivno smo učestvovali i znatno doprinijeli povećanju budžeta Fonda solidarnosti Federacije BiH sa 80 na 100 milijuna KM.

S tim u svezi pokrenuli smo inicijativu kod nadležnih Federalnih organa za donošenje NOVOG ZAKONA (Propisa) o Fondu solidarnosti na REALNIM osnovama financiranja. To je osnova za osiguranje sredstava za inovativne lijekove koji su mnogima jedina šansa za život.

Paralelno s tim, tražimo od Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona i Premijera da iznađu način privremenog financiranja ovih lijekova dok Fond ne profunkcionira.

Kod Ministarstva zdravstva FBiH pokrenuli smo inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti u smislu direktnog utjecaja osiguranika na izbor članova Upravnog odbora ZZO-a Kantona.

u smislu direktnog utjecaja osiguranika na izbor članova Upravnog odbora ZZO-a Kantona. Aktivni smo sudionici regionalnog projekta “Glasaj za živoit” gdje smo od ukupno 35 potpisnika Sarajevske deklaracije osigurali učešće čak 7 iz ZE-DO kantona. Da podsjetimo – Sarajevska deklaracija stavlja pacijenta u centar odlučivanja o pitanjima zdravstva.

osigurali učešće čak 7 iz ZE-DO kantona. Da podsjetimo – Sarajevska deklaracija stavlja pacijenta u centar odlučivanja o pitanjima zdravstva. Rezultat našeg vrlo uspješnog okruglog stola ONKOS 24 bio je jedinstveni stav o neophodnoj izgradnji nove Onkologije. Tokom cijele godine vršili smo nesmanjen pritisak na učesnike ovog projekta, te smo sa optimizmom dočekali odluku da se projekat realizira pod nadzorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Vrhunac aktivnosti SNOP-a u protekloj godini bio je uspješno sprovedena anketa “Zadovoljstvo onkoloških pacijenata”, organizirana sa još 6 udruženja Kantona, u kojoj je učestvovalo preko 90% onkoloških pacijenata – članova udruženja. Rezultati ankete definirali su naše konkretne zahtjeve prema mnogim organima koji su u situaciji da riješe vitalne probleme onkoloških pacijenata.

Naglašavamo da je naša suradnja sa ostalim udruženjima Kantona i Federacije na visokom nivou, uz puno uvažavanje potreba svih ponaosob i svih zajedno.

Nova Okologija i nova Bolnica u Zenici

Trenutno smo svjedoci ponovo aktualnog političkog sukoba na relaciji Grad – Kanton po pitanju izgradnje nove bolnice.

Ovim putem poručujemo svima koji “ODLUČUJU U NAŠE IME” da su postojeći objekti i lokacija NAŠI, dakle GRAĐANA OVOG GRADA, i da je naš interes da se bolnica gradi. O tome ne može odlučivati nekolicina nesamostalnih, nesavjesnih i o ko zna kojim interesima ovisnih poslanika. Ovo je pitanje od OPĆEG dobra i to je jedini interes koji se smije zastupati.

Zahtijevamo da relevantni organi raspišu REFERENDUM sa samo jednim pitanjem: “Da li ste za to da Grad “proda” (ako mora) postojeće zemljište na kome se nalazi Bolnica za 1 KM, pod uvjetom da Kanton izgradi novu bolnicu?”

Sigurni smo da je to interes građana koji MORA da brani Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

GOSPODO, NEDOPUSTIVO JE DA GRAĐANI ZENICE I CIJELOG KANTONA BUDU TAOCI VAŠIH EGA, POLITIČKIH PREPUCAVANJA I PRIVATNIH INTERESA DOK PACIJENTI, ČIJE INTERESE STE DUŽNI ZASTUPATI, SVAKODNEVNO UMIRU ZBOG NEDOSTATKA ADEKVATNE MEDICINSKE SKRBI!

Udruženje SNOP Zenica