Dogovoren rok za izmjene pravilnika o lijekovima i pripravcima na bazi kanabisa

Ministarstvo civilnih poslova BiH organiziralo je 6. jula 2026. godine sastanak zbog izostanka konkretnog napretka u provedbi zaključaka s okruglog stola o primjeni kanabisa u medicinske svrhe, održanog 23. aprila 2026. godine.

Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva zdravstva, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutske komore Republike Srpske, Udruge dječjih neurologa u Bosni i Hercegovini, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i pacijenti.

Cilj sastanka bio je utvrditi razloge izostanka napretka, sagledati stanje u provedbi usvojenih zaključaka te ponovno definirati daljnje aktivnosti. Premda su sve nadležne institucije i stručne organizacije još na okruglom stolu u travnju 2026. godine iskazale spremnost da doprinesu završetku procesa, na sastanku je utvrđeno da od održavanja okruglog stola nisu poduzete konkretne aktivnosti na pripremi i donošenju izmjena i dopuna pravilnika kojim se uređuju uvjeti za propisivanje i izdavanje lijekova i pripravaka na bazi kanabisa.

Podsjećamo, kako je još 29. prosinca 2025. godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće ministara BiH jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Liste opojnih droga, čime je uklonjena temeljna pravna prepreka za korištenje kanabisa u medicinske svrhe.

Tokom sastanka ponovno je naglašeno važnost žurnog donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, kojim bi se uredile indikacije za primjenu lijekova i pripravaka na bazi kanabisa, specijalnosti doktora medicine ovlaštenih za njihovo propisivanje, registri liječnika i pacijenata, doze, farmaceutski oblici te način izdavanja kroz zdravstveni sustav.

Donošenje ovog Pravilnika je u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva.

Pomoćnik ministrice Jurica Arapović podsjetio je da je o izmjenama predmetnog pravilnika razgovarano i na sjednici Konferencije ministara za područje zdravstva u Bosni i Hercegovini, održanoj 8. travnja 2026. godine, kada je Federalno ministarstvo zdravstva potvrdilo da je potrebno izmijeniti entitetske podzakonske akte kojima se utvrđuje propisivanje i izdavanje lijekova koji sadrže opojne droge.

Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine upozorili su kako izostanak predmetnog Pravilnika onemogućava Bosni i Hercegovini ispunjavanje obveza prema International Narcotics Control Boardu (INCB). Naime, bez jasno definiranog sustava propisivanja i distribucije, nije moguće dostaviti procjenu godišnjih potreba Bosne i Hercegovine za lijekovima i pripravcima na bazi kanabisa, što predstavlja preduvjet za odobravanje njihovog uvoza i dostupnosti pacijentima.

Predstavnici Udruge dječjih neurologa u Bosni i Hercegovini ponovno su istakle potrebu da se pacijentima, posebno onima s farmakorezistentnom epilepsijom i drugim medicinskim indikacijama za koje se lijekovi i pripravci na bazi kanabisa već godinama primjenjuju u brojnim europskim državama, u što kraćem roku omogući pristup odgovarajućoj terapiji. Uspostava odgovarajućeg regulatornog okvira omogućila bi i farmaceutskim komorama, da bez odgađanja pristupe izradi usklađenih magistralnih formulacija za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku.

Jedan od ključnih zaključaka sastanka jeste da će Federalno ministarstvo zdravstva do 1. 8. 2026. godine pripremiti nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.

Radi usuglašavanja stručnih rješenja koja će biti ugrađena u navedeni nacrt, Federalno ministarstvo zdravstva će u sljedećih 15 dana organizirati koordinacijski sastanak s predstavnicima relevantnih udruga te stručnjacima iz područja onkologije, neurologije, dječje neurologije, infektologije i anesteziologije.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nastavit će u okviru svojih nadležnosti pratiti provedbu dogovorenih zaključaka s ciljem uspostavljanja regulatornog okvira koji će osigurati sigurnu, kontroliranu i stručno utemeljenu primjenu lijekova i pripravaka na bazi kanabisa te pacijentima omogućiti pravodoban pristup terapiji u slučajevima u kojima za to postoje medicinske indikacije.

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