Preminula Bonnie Tyler: Otišao jedan od najprepoznatljivijih glasova svjetske muzike

Svjetska muzička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Velška pjevačica Bonnie Tyler, čije su pjesme obilježile osamdesete godine prošlog stoljeća, preminula je u 75. godini života u bolnici u Portugalu.

Vijest o njenoj smrti objavljena je na zvaničnoj internet stranici umjetnice, gdje je porodica saopćila da je Tyler preminula u srijedu navečer tokom liječenja od bolesti zbog koje je bila hospitalizirana. Dodatni detalji o uzroku smrti za sada nisu objavljeni.

Bonnie Tyler, rođena kao Gaynor Hopkins u Walesu, tokom više od pet decenija duge karijere postala je jedan od simbola svjetskog pop i rock zvuka. Njena prepoznatljiva promukla boja glasa, koja je nastala nakon operacije glasnih žica sedamdesetih godina, pretvorila ju je u jednu od najautentičnijih pjevačica svoje generacije.

Globalnu slavu stekla je 1983. godine bezvremenskim hitom “Total Eclipse of the Heart”, pjesmom koja je osvojila vrhove svjetskih top-lista i ostala jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Tokom karijere nizala je i druge velike hitove poput “Holding Out for a Hero”, “It's a Heartache”, “Lost in France” i “Faster Than the Speed of Night”.

Iako je najveću popularnost doživjela osamdesetih godina, Bonnie Tyler nikada nije prestala nastupati. Ostala je posebno omiljena u Evropi, redovno održavala koncerte i objavljivala novu muziku, a 2013. godine predstavljala je Veliku Britaniju na takmičenju za Pjesmu Evrovizije. Za doprinos muzici 2022. godine odlikovana je titulom članice Reda Britanskog Carstva (MBE).

Posljednjih mjeseci vodila je tešku zdravstvenu bitku. U maju je hitno operisana zbog perforacije crijeva u Portugalu, gdje je godinama živjela, nakon čega je bila u induciranoj komi i na intenzivnoj njezi. Njena porodica je sredinom juna saopćila da se stanje polako poboljšava, ali je danas potvrđeno da je ipak izgubila najvažniju životnu bitku.

Smrću Bonnie Tyler svijet je izgubio umjetnicu čiji je glas obilježio jednu muzičku eru, a njene pjesme nastavit će živjeti kao dio istorije svjetske popularne muzike.