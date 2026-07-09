Velež na Bilinom polju večeras traži dobar rezultat za uzvrat protiv Milsamija u Moldaviji

Nogometaši mostarskog Veleža večeras na Stadionu Bilino polje u Zenici u 19 sati, u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu, igrat će protiv moldavskog Milsamija.

Mostarcima će ovo biti i prvi službeni meč u novoj sezoni, dok je Milsami u moldavskom prvenstvu već odigrao dvije utakmice te osvojio samo jedan bod, a pri tome nisu postigli nijedan gol.

Mislami je u julu 2021. godine, u okviru istog takmičenja i u istoj fazi, eliminirao Sarajevo pobjedom na Stadionu Asim Ferhatović Hase (0:1), ali šef Stručnog štaba “Rođenih” Ibro Rahimić nije zabrinut zbog te činjenice. Moldavski je tim, ističe, ostao bez glavnih igrača te trenera s kojim su napravili velike uspjehe, dok su sada u fazi rekonstrukcije i stvaranja novog tima.

“Vidjeli smo dvije njihove utakmice. Nešto smo imali i od prošlog prvenstva. Uglavnom, ja mislim da naša ekipa definitivno ima bolji kvalitet. Najvažnija je stvar da smo period do utakmice dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijediti dobar rezultat za uzvrat” , kazao je Rahimić.

Dodao je i kako ih ne smiju zavarati slabiji rezultati gostujuće ekipe sa početka nove sezone. Rahimić nije siguran da će večeras koristiti usluge Đanija Salčina, koji je povrijeđen te ne želi riskirati težu povredu i duže odsustvo ovog igrača koji će biti na klupi.

Kapiten Ante Hrkač ističe kako na kultnom zeničkom stadionu uvijek bude jako lijepa atmosfera i utakmica za uživati pa zbog toga jedva čeka da na ovom stadionu ponovo igra protiv povratnika u Premijer ligu BiH, zeničkog Čelika.

“Naši su navijači pokazali da je, kada smo igrali i na Grbavici i u Zenici, bila jako dobra posjećenost. Nadamo se da će doći u što većem broju, da nas podrže kako bismo ostvarili povoljan rezultat” , kazao je Hrkač.

Golman moldavskog tima je dvadesedmogodišnji Livnjak Filip Dujmović, koji je svojevremeno nastupao za kadetsku i mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a u bh. prvenstvu za Mladost iz Doboja kod Kaknja i sarajevskog Željezničara.

“Prvi je put da ću igrati na ovom stadionu. Kraj sezone nam je bio težak, neizvjestan do zadnje utakmice sa Šeriffom (0:0), gdje smo izborili mjesto u Evropi. Također, dva smo kola već odigrali i, iskreno, bez obzira na rezultat u drugoj utakmici (poraz 0:5 u gostima kod Petrocuba-op.a.), mislim da smo u prednosti na osnovu Veleža, jer imamo takmičarski ritam” , smatra Dujmović.

Smatra kako su imali samo loš dan, ali da očekuju prolaz dalje kao što, podvlači, očekuje i Velež, kojeg izuzetno respektira.

Dujmović je član ovog kluba nešto više od godinu dana, odnosno ovo je druga sezona koju počinje u ovom klubu. Uzvrat je na programu 16. jula.