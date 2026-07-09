Pretresi u Zenici i Visokom: Pronađena droga, vaga i mobilni telefon

Službenici Policijske uprave I, Policijske stanice Centar u Zenici i Policijske stanice Visoko, su u okviru pojačanih i planskih aktivnosti na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i otkrivanju i procesuiranju lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga pronašli i oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

Dana 08.07.2026.godine, u 15,10 sati, u ulici Maršala Tita, u Zenici od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica U.E., rođenog 2002. godine, iz Zenice pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu težine 140,1 grama. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, lice U.E. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada, a službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.

Sporna materija je fotografisana, izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Službenici Policijske stanice Visoko su operativnim radom došli do određenih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica S.M., rođeno 1992. godine iz Visokog, koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. U skladu sa prikupljenim informacijama, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, dana 08.07.2026. godine, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi navedeno lice, locirano u mjestu Buci,Visoko.

Izvršenim pretresom pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, težine 142,87 grama, jedna digitalna vaga i mobilni telefon. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga'” iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, lice S.M. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada, a službenici Policijske stanice Visoko nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.

Sporna materija i predmeti su fotografisani, izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će i dalje nastaviti aktivnosti na polju borbe protiv zloupotrebe opojnih droga i svoje resurse usmjeriti prema licima koja se sumnjiče za izvršenje ovih krivičnih djela, koja na prvom mjestu ugrožavaju sigurnost i zdravlje mladih ljudih našeg društva.