Nemanja Tomašević novi igrač NK Čelika

NK Čelik je objavio da je danas potpisan jednogodišnji ugovor s našim novim igračem Nemanjom Tomaševićem.

Dvadesetšestogodišnji lijevi bek rođen je u Istočnom Sarajevu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskim selekcijama FK Famos Ilidža. Tokom omladinske karijere nastupao je i za FK Crvena zvezda i FK Rad, nakon čega odlazi u Austriju, gdje je nosio dres druge ekipe Rapida iz Beča.

Po povratku na prostore bivše Jugoslavije nastupao je za NK Rudar Velenje, FK Smederevo 1924, FK Sloboda Tuzla, FK TSC, FK Tuzla City, FK Sarajevo, FK Radnik Surdulica i FK Sloga Meridian. Proteklu sezonu proveo je u iranskom Gol Gohar Sirjan FC, gdje je bio standardan prvotimac, ali se zbog ratnih dešavanja odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.

U dresovima FK Sloboda Tuzla, FK Tuzla City, FK Sarajevo i FK Sloga Meridian upisao je 77 nastupa u Premijer ligi BiH, uz 5 nastupa u Kupu BiH, dok je u Superligi Srbije odigrao 30 utakmica.

Prilikom potpisa ugovora Nemanja je izjavio:

“Izuzetno sam sretan što sam postao dio velikog kluba kao što je NK Čelik. Bit će mi čast nositi crno-crveni dres i predstavljati klub bogate tradicije.

Posebno se radujem igranju pred navijačima Čelika, o kojima sam tokom karijere čuo samo riječi hvale. Imao sam priliku igrati na Bilinom polju kao protivnički igrač i iz prve ruke osjetiti atmosferu koju stvaraju, a sada jedva čekam da njihovu podršku doživim kao igrač Čelika.

Svjestan sam izazova koji nas očekuju u povratničkoj sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon šest godina i dat ću svoj maksimum kako bih svojim igrama pomogao ekipi da ostvari što bolje rezultate. Vjerujem da nas uz zajedništvo, rad i podršku naših navijača očekuje uspješna sezona.

Vidimo se uskoro na Bilinom polju.”

Nemanja, dobro došao u Zenicu i među crno-crvene!

Želimo ti mnogo zdravlja i veliki broj nastupa u dresu Čelika!