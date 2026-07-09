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Nemanja Tomašević novi igrač NK Čelika

Nemanja Tomašević novi igrač NK Čelika

NK Čelik je objavio da je danas potpisan jednogodišnji ugovor s našim novim igračem Nemanjom Tomaševićem.

Dvadesetšestogodišnji lijevi bek rođen je u Istočnom Sarajevu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskim selekcijama FK Famos Ilidža. Tokom omladinske karijere nastupao je i za FK Crvena zvezda i FK Rad, nakon čega odlazi u Austriju, gdje je nosio dres druge ekipe Rapida iz Beča.

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Po povratku na prostore bivše Jugoslavije nastupao je za NK Rudar Velenje, FK Smederevo 1924, FK Sloboda Tuzla, FK TSC, FK Tuzla City, FK Sarajevo, FK Radnik Surdulica i FK Sloga Meridian. Proteklu sezonu proveo je u iranskom Gol Gohar Sirjan FC, gdje je bio standardan prvotimac, ali se zbog ratnih dešavanja odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.

U dresovima FK Sloboda Tuzla, FK Tuzla City, FK Sarajevo i FK Sloga Meridian upisao je 77 nastupa u Premijer ligi BiH, uz 5 nastupa u Kupu BiH, dok je u Superligi Srbije odigrao 30 utakmica.

Prilikom potpisa ugovora Nemanja je izjavio:

“Izuzetno sam sretan što sam postao dio velikog kluba kao što je NK Čelik. Bit će mi čast nositi crno-crveni dres i predstavljati klub bogate tradicije.

Posebno se radujem igranju pred navijačima Čelika, o kojima sam tokom karijere čuo samo riječi hvale. Imao sam priliku igrati na Bilinom polju kao protivnički igrač i iz prve ruke osjetiti atmosferu koju stvaraju, a sada jedva čekam da njihovu podršku doživim kao igrač Čelika.

Svjestan sam izazova koji nas očekuju u povratničkoj sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon šest godina i dat ću svoj maksimum kako bih svojim igrama pomogao ekipi da ostvari što bolje rezultate. Vjerujem da nas uz zajedništvo, rad i podršku naših navijača očekuje uspješna sezona.

Vidimo se uskoro na Bilinom polju.”

Nemanja, dobro došao u Zenicu i među crno-crvene!

Želimo ti mnogo zdravlja i veliki broj nastupa u dresu Čelika!

NK Čelik je objavio da je danas potpisan jednogodišnji ugovor s našim novim igračem Nemanjom Tomaševićem.

Dvadesetšestogodišnji lijevi bek rođen je u Istočnom Sarajevu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskim selekcijama FK Famos Ilidža. Tokom omladinske karijere nastupao je i za FK Crvena zvezda i FK Rad, nakon čega odlazi u Austriju, gdje je nosio dres druge ekipe Rapida iz Beča.

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Čelik saznao raspored po povratku u elitu: Premijerligaška sezona počinje gostovanjem u Mostaru

Po povratku na prostore bivše Jugoslavije nastupao je za NK Rudar Velenje, FK Smederevo 1924, FK Sloboda Tuzla, FK TSC, FK Tuzla City, FK Sarajevo, FK Radnik Surdulica i FK Sloga Meridian. Proteklu sezonu proveo je u iranskom Gol Gohar Sirjan FC, gdje je bio standardan prvotimac, ali se zbog ratnih dešavanja odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.

U dresovima FK Sloboda Tuzla, FK Tuzla City, FK Sarajevo i FK Sloga Meridian upisao je 77 nastupa u Premijer ligi BiH, uz 5 nastupa u Kupu BiH, dok je u Superligi Srbije odigrao 30 utakmica.

Prilikom potpisa ugovora Nemanja je izjavio:

“Izuzetno sam sretan što sam postao dio velikog kluba kao što je NK Čelik. Bit će mi čast nositi crno-crveni dres i predstavljati klub bogate tradicije.

Posebno se radujem igranju pred navijačima Čelika, o kojima sam tokom karijere čuo samo riječi hvale. Imao sam priliku igrati na Bilinom polju kao protivnički igrač i iz prve ruke osjetiti atmosferu koju stvaraju, a sada jedva čekam da njihovu podršku doživim kao igrač Čelika.

Svjestan sam izazova koji nas očekuju u povratničkoj sezoni u Premijer ligi Bosne i Hercegovine nakon šest godina i dat ću svoj maksimum kako bih svojim igrama pomogao ekipi da ostvari što bolje rezultate. Vjerujem da nas uz zajedništvo, rad i podršku naših navijača očekuje uspješna sezona.

Vidimo se uskoro na Bilinom polju.”

Nemanja, dobro došao u Zenicu i među crno-crvene!

Želimo ti mnogo zdravlja i veliki broj nastupa u dresu Čelika!

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IzvorZenit.ba

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