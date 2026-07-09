Zverev prvi put u polufinalu Wimbledona, čeka ga najveća senzacija turnira
Zverev prvi put u polufinalu Wimbledona, čeka ga najveća senzacija turnira
Njemački teniser Alexander Zverev izborio je plasman u polufinale Wimbledona nakon što je u četvrtfinalu uvjerljivo savladao Amerikanca Taylor Fritz rezultatom 6:4, 6:4, 6:2.
Drugi nosilac turnira odigrao je jedan od svojih najboljih mečeva na travi i za manje od dva sata igre potpuno neutralisao Fritzov servis, ne dopustivši rivalu nijednu priliku za brejk. Sam je iskoristio četiri break lopte i sigurnom igrom stigao do svog prvog polufinala na jedinom Grand Slam turniru koji mu je do sada izmicao.
Za mjesto u finalu čeka ga najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona – domaći teniser Arthur Fery.
Britanac, koji je na turnir stigao zahvaljujući pozivnici organizatora i trenutno zauzima 114. mjesto ATP liste, nastavio je bajkoviti niz pobjedom nad Italijanom Flavio Cobolli rezultatom 6:4, 7:6 (4), 6:0.
Fery je tako postao najniže rangirani polufinalista Wimbledona još od legendarnog Goran Ivanišević, koji je 2001. godine kao wildcard stigao do historijske titule. Ujedno je postao tek drugi igrač s pozivnicom organizatora koji je uspio izboriti polufinale muškog singla na terenima All England Cluba.
Prije ovog turnira Fery nikada nije prošao drugo kolo nekog Grand Slama, a sada će pred domaćom publikom pokušati napraviti još jedno veliko iznenađenje protiv jednog od glavnih favorita za naslov.
Drugi polufinalni par čine Jannik Sinner i Novak Đoković, pa ljubitelje tenisa u petak očekuju dva izuzetno atraktivna duela u borbi za finale najprestižnijeg turnira na svijetu.
Njemački teniser Alexander Zverev izborio je plasman u polufinale Wimbledona nakon što je u četvrtfinalu uvjerljivo savladao Amerikanca Taylor Fritz rezultatom 6:4, 6:4, 6:2.
Drugi nosilac turnira odigrao je jedan od svojih najboljih mečeva na travi i za manje od dva sata igre potpuno neutralisao Fritzov servis, ne dopustivši rivalu nijednu priliku za brejk. Sam je iskoristio četiri break lopte i sigurnom igrom stigao do svog prvog polufinala na jedinom Grand Slam turniru koji mu je do sada izmicao.
Za mjesto u finalu čeka ga najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona – domaći teniser Arthur Fery.
Britanac, koji je na turnir stigao zahvaljujući pozivnici organizatora i trenutno zauzima 114. mjesto ATP liste, nastavio je bajkoviti niz pobjedom nad Italijanom Flavio Cobolli rezultatom 6:4, 7:6 (4), 6:0.
Fery je tako postao najniže rangirani polufinalista Wimbledona još od legendarnog Goran Ivanišević, koji je 2001. godine kao wildcard stigao do historijske titule. Ujedno je postao tek drugi igrač s pozivnicom organizatora koji je uspio izboriti polufinale muškog singla na terenima All England Cluba.
Prije ovog turnira Fery nikada nije prošao drugo kolo nekog Grand Slama, a sada će pred domaćom publikom pokušati napraviti još jedno veliko iznenađenje protiv jednog od glavnih favorita za naslov.
Drugi polufinalni par čine Jannik Sinner i Novak Đoković, pa ljubitelje tenisa u petak očekuju dva izuzetno atraktivna duela u borbi za finale najprestižnijeg turnira na svijetu.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.