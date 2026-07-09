Zverev prvi put u polufinalu Wimbledona, čeka ga najveća senzacija turnira

Njemački teniser Alexander Zverev izborio je plasman u polufinale Wimbledona nakon što je u četvrtfinalu uvjerljivo savladao Amerikanca Taylor Fritz rezultatom 6:4, 6:4, 6:2.

Drugi nosilac turnira odigrao je jedan od svojih najboljih mečeva na travi i za manje od dva sata igre potpuno neutralisao Fritzov servis, ne dopustivši rivalu nijednu priliku za brejk. Sam je iskoristio četiri break lopte i sigurnom igrom stigao do svog prvog polufinala na jedinom Grand Slam turniru koji mu je do sada izmicao.

Za mjesto u finalu čeka ga najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona – domaći teniser Arthur Fery.

Britanac, koji je na turnir stigao zahvaljujući pozivnici organizatora i trenutno zauzima 114. mjesto ATP liste, nastavio je bajkoviti niz pobjedom nad Italijanom Flavio Cobolli rezultatom 6:4, 7:6 (4), 6:0.

Fery je tako postao najniže rangirani polufinalista Wimbledona još od legendarnog Goran Ivanišević, koji je 2001. godine kao wildcard stigao do historijske titule. Ujedno je postao tek drugi igrač s pozivnicom organizatora koji je uspio izboriti polufinale muškog singla na terenima All England Cluba.

Prije ovog turnira Fery nikada nije prošao drugo kolo nekog Grand Slama, a sada će pred domaćom publikom pokušati napraviti još jedno veliko iznenađenje protiv jednog od glavnih favorita za naslov.

Drugi polufinalni par čine Jannik Sinner i Novak Đoković, pa ljubitelje tenisa u petak očekuju dva izuzetno atraktivna duela u borbi za finale najprestižnijeg turnira na svijetu.