Čelik nakon šest godina ponovo u Premijer ligi: Povratak među elitu počinje gostovanjem kod Zrinjskog

Fudbaleri NK Čelik Zenica nakon šest godina ponovo će zaigrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a povratničku sezonu otvorit će jednim od najtežih mogućih gostovanja – protiv Zrinjskog u Mostaru.

Prvo kolo novog prvenstva donosi duel na stadionu Bijeli Brijeg, koji je na rasporedu u nedjelju, 9. augusta, s početkom u 21:00 sat.

Iz zeničkog kluba poručuju kako je završeno dugo čekanje na povratak među najbolje bh. klubove te ističu da ovaj susret predstavlja mnogo više od obične prvenstvene utakmice.

“Čekanju je došao kraj! Nakon šest godina, NK Čelik se vraća tamo gdje pripada – u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo utakmica. Ovo je povratak jednog velikana. Vrijeme je da pokažemo šta znači nositi crno-crveni dres i braniti boje našeg grada. Do kraja, hrabro, zajedno!”, poručili su iz NK Čelik.

Povratak Čelika u elitni rang bh. fudbala predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u novijoj historiji kluba, koji je nakon godina borbe i povratka iz nižih liga ponovo izborio mjesto među najboljim ekipama u državi.