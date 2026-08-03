Isplata penzija u FBiH počinje 5. augusta, minimalna uvećana na 690 KM
Isplata penzija u FBiH počinje 5. augusta, minimalna uvećana na 690 KM
Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu, 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5 posto, s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju.
Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 KM, u odnosu na dosadašnjih 666 KM.
Iz Federalnog zavoda su ukazali da je riječ o akontativnom usklađivanju. To znači ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5 posto, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije.
Zagarantovana penzija iznosit će 823 KM, dok će najviša penzija iznositi 3.450 KM.
Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 KM (za manje od 20 godina staža) do 712 KM (za 40 i više godina staža).
Za korisnike koji su pravo ostvarili po posebnim propisima, poput boračke populacije, najniža penzija sada iznosi 690 KM. Prosječna samostalna julska penzija u FBiH iznosit će 881 KM.
Za isplatu julskih penzija za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona KM.
Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu, 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5 posto, s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju.
Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 KM, u odnosu na dosadašnjih 666 KM.
Iz Federalnog zavoda su ukazali da je riječ o akontativnom usklađivanju. To znači ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5 posto, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije.
Zagarantovana penzija iznosit će 823 KM, dok će najviša penzija iznositi 3.450 KM.
Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 KM (za manje od 20 godina staža) do 712 KM (za 40 i više godina staža).
Za korisnike koji su pravo ostvarili po posebnim propisima, poput boračke populacije, najniža penzija sada iznosi 690 KM. Prosječna samostalna julska penzija u FBiH iznosit će 881 KM.
Za isplatu julskih penzija za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona KM.
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