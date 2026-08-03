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Privremena izmjena režima saobraćaja zbog održavanja 3. Međunarodnog skupa oldtimer vozila u Zenici

Privremena izmjena režima saobraćaja zbog održavanja 3. Međunarodnog skupa oldtimer vozila u Zenici

Foto: Arhiv

Služba za komunalne djelatnosti Grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg Međunarodnog skupa oldtimer vozila, na dijelu ulice Londža (od spoja sa ulicom Talića brdo do spoja sa ulicom Jalijski put), na dan 22.08.2026. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 13:00 sati.

U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce – ulice: Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića brdo.

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Po završetku održavanja skupa, saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje.

Služba za komunalne djelatnosti Grada Zenica obavještava učesnike u saobraćaju da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za potrebe održavanja trećeg Međunarodnog skupa oldtimer vozila, na dijelu ulice Londža (od spoja sa ulicom Talića brdo do spoja sa ulicom Jalijski put), na dan 22.08.2026. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 13:00 sati.

U vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce – ulice: Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, Jalijski put, Begagića put i Talića brdo.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 02.08.2026
Izgradnjom modernog kompleksa u Zenici vrijednog 100 miliona KM Trg rudara dobija novi izgled
Darivanje Krvi Dobrovoljno
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
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Po završetku održavanja skupa, saobraćaj će biti normalizovan i omogućen za redovno odvijanje.

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IzvorZenit.ba

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