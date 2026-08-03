Završena Merlinova magija na Koševu

Glavni grad BiH je doživjelo vrhunac muzičke magije – sinoć je završen treći ujedno i posljednji koncert Dine Merlina u sklopu ovogodišnjeg spektakla na prepunom stadionu Koševo.

Kruna večeri bio je spektakularni vatromet koji je obasjao nebo iznad Sarajeva, dok je poseban vizuelni doživljaj priredio impresivni light show dronovima.

U najemotivnijem trenutku na samom finišu, dronovi su na nebu iznad grada iscrtale lik muzičke legende Halida Bešlića, što je izazvalo gromoglasne ovacije i oduševljenje desetina hiljada posjetilaca.

Ovaj prizor Dino Merlin je priredio sve tri noći na Koševu kako bi na taj način odao počast svom prijatelju i kolegi koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine nakon teške bolesti.

Uz ove prizore na nebu čuli su se poznati stihovi njihovog dueta “Godino vrela” koji je upravo objavljen netom prije smrti legendarnog Bešlića.

A prije izvedbe tog dueta, dok su dronovi još formirali lik Halida Bešlića na nebu, uz harmoniku je publika horski pjevala legendarne “Ljiljane”.

A posljednja pjesma koju je izveo bila je “Jedna noć i jedan dan”, nakon čega se zahvalio publici s puno emocija uputivši snažnu i dirljivu poruku svim generacijama, a posebno onima pred kojima je budućnost.

“Svjetsko, a naše… U mladosti, u starosti, u svemu što jeste, i za nove generacije koje dolaze – živjela mladost!”, poručio je Merlin, dok su se stadionskim prostorom prolomili gromoglasni aplauzi i ovacije.

Tokom ove nezaboravne noći nizali su se bezvremenski kako stariji, tako i noviji hitovi poput “Noćas nešto lijepo treba da se desi”, “Lažu, lažu me”, “Rane”, “Je l’ Saraj'vo gdje je nekad bilo”, “Mi”, “Da šutiš”, “Deset mlađa” i mnogi drugi. Spektakl su dodatno obogatile i posebne gošće koje su se ponovo pridružile Merlinu na sceni – Ivana Banfić i Senidah, koje su svojom energijom i izvedbama poznatih dueta dovele atmosferu na stadionu do usijanja.

Podsjetimo da je Ivana Banfić nastupala uz Merlina sve tri noći na Koševu dok mu je Senidah bila gošća na prvom i trećem koncertu.

Zajednički su otpjevali svoje duete – “Dođi” koji je Merlin snimio sa kolegicom Senidah i “Godinama” – bezvremenski hit koji je treći put s Ivanom otpjevao pred sarajevskom publikom.

U drugom dijelu koncerta, Dino je dodatno podigao atmosferu kada je spontano i acapella otpjevao refren kultne pjesme “Burek”, komunicirajući s obožavateljima u prvim redovima i čitajući poruke s njihovih transparenata.

Posebnu intimu i dirljivu notu ovom završnom koncertu dale su i lične posvete na sceni. Dino se po treći put na ovoj turneji emotivno obratio svojoj supruzi Ameli, svojoj “Zelenookoj”, zahvalivši joj se na svim godinama podrške, strpljenja i tišine, nakon čega joj je posvetio pjesmu “Neka bude zauvijek ovako”.

Odmah zatim uslijedilo je i veliko iznenađenje koje publika do sada nije imala priliku čuti – Merlin se prvi put javno obratio svojim unucima, prenio dirljiv razgovor sa svojim petogodišnjim unukom i uživo za njih otpjevao pjesmu “Školjka”, koju je uglas s njim prihvatio i pjevao cijeli stadion.

Atmosfera je tokom cijele večeri bila nabijena čistom emocijom, a jedan od najupečatljivijih trenutaka bila je izvedba pjesme “Jorgovani”, kada se Koševo pretvorilo u čarobno “more svjetala” dok su hiljade bliceva obasjavale noć, a publika uglas pjevala poznate stihove.