Lidl kreće u veliko zapošljavanje u BiH: Traži više od 1.000 radnika, objavljen spisak gradova

Pokretanjem najvećeg konkursa zapošljavanja, Lidl Bosna i Hercegovina ubrzano gradi svoj tim uoči dugoočekivanog otvaranja prodavnica. Značajan doprinos domaćem tržištu rada, kroz otvaranje više od 1.000 radnih mjesta, kroz dva talasa zapošljavanja u velikom broju bosanskohercegovačkih gradova i općina podržan je i transparentnim procesom selekcije, te kontinuiranim ulaganjem u zaposlenike.

Cilj Lidla BH nije samo otvoriti nova radna mjesta, već budućim zaposlenicima ponuditi i priliku da od prvog dana budu dio tima koji od početka gradi nešto novo, uz sigurnost i stabilnost međunarodnog sistema i dugoročnu podršku zaposlenicima da se razvijaju zajedno sa kompanijom.

“Raspisivanjem ovih konkursa pokrenuli smo naš najveći, ali ne i posljednji talas zapošljavanja, sa željom da uigranom timu od 400 kolega pridružimo više od hiljadu novih zaposlenika širom Bosne i Hercegovine. Cilj nam je izgraditi kompaniju koja će donijeti najbolji omjer cijene i kvaliteta te moderno iskustvo kupovine, zato pozivamo sve motivisane kandidate da apliciraju, a mi ćemo, cijeneći njihovo vrijeme, osigurati brz, efikasan i potpuno transparentan proces selekcije”, izjavio je Faruk Kovač, rukovodilac sektora Korporativnih poslova Lidla BH.

Prvi talas zapošljavanja: Logistika

U periodu od 1. augusta do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici. Zahvaljujući najmodernijim logističkim sistemima, jasno definisanim procesima rada i vrhunskoj opremi najnovije generacije, današnja logistika je dinamično i poticajno okruženje u kojem i žene i muškarci mogu ostvariti podjednak profesionalni uspjeh.

U sklopu velikog talasa zapošljavanja u sektoru prodaje, od 15. augusta do 30. septembra otvaraju se prijave za više od 1.000 prodavača širom Bosne i Hercegovine u više od 20 gradova i općina, i to u: Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banjoj Luci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini, Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju. Za novozaposlene radnike Lidla u ovim gradovima biće obezbijeđena obuka, a početak operativnog rada bit će usklađen sa dinamikom otvaranja prodavnica.

Zahvaljujući specifičnom poslovnom modelu, radna mjesta u prodavnici nisu striktno podijeljena, pa sve zaposlenike očekuju različiti zadaci koji uključuju rad na kasi, u pekari, usluživanje kupaca i slaganje robe. Prethodno iskustvo u maloprodaji nije neophodan uslov, uz završenu srednju školu, dovoljna je motivacija i volja za učenjem.