Soldo i Njemčević novi prvaci Bosne i Hercegovine u XCM maratonu

Ivan Soldo iz Biciklističkog kluba Posušje i Lejla Njemčević iz Biciklističkog kluba Puls Sarajevo osvojili su titule državnih prvaka Bosne i Hercegovine u XCM maratonu.

Državno prvenstvo održano je na lokalitetu Bijele Vode kod Goražda, u organizaciji Biciklističkog kluba Goražde, a okupilo je najbolje brdske bicikliste iz cijele zemlje.

Soldo je slavio u muškoj elitnoj kategoriji, dok je Njemčević još jednom potvrdila dominaciju u domaćem brdskom biciklizmu osvojivši naslov državne prvakinje u ženskoj elitnoj konkurenciji.

Takmičari su vozili na zahtjevnoj kružnoj stazi dugoj 13 kilometara, a u elitnim kategorijama bilo je predviđeno šest krugova, što je predstavljalo ozbiljan test fizičke spremnosti i izdržljivosti.

Organizatori iz Biciklističkog kluba Goražde još jednom su pokazali da imaju kapacitet za organizaciju najvećih biciklističkih takmičenja u Bosni i Hercegovini.

Dobro pripremljena staza i veliki broj učesnika doprinijeli su uspješnoj realizaciji državnog prvenstva.

Nakon ovog takmičenja, BK Goražde nastavlja s organizacijom sportskih događaja, a već krajem septembra planirana je druga cestovna utrka Goražde – Foča – Goražde, kojom će biti nastavljen razvoj i promocija biciklizma u Bosni i Hercegovini.