Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZDKZenica

MUP ZDK objavio konkurs za novih 105 kandidata, za potpunu tranziciju policijskih redova

MUP ZDK objavio konkurs za novih 105 kandidata, za potpunu tranziciju policijskih redova

Policija ZDK

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) raspisalo je danas i novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te pet u činu mlađi inspektor, potvrdio je načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK Elvedin Fišek.

Iznosi se da je trenutno na obuci na Policijskoj akademiji MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 182 mlada policijska službenika.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Policija Uviđaj Noć
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena
Zeničko-dobojski kanton 31.07.2026
Sindikat za utorak inicirao hitan sastanak u Vladi FBiH s menadžmentom o Nove Željezare Zenica
Mesud Pezer
Zenica 26.07.2026
Mesud Pezer s 20.04 m osvojio novi naslov seniorskog prvaka BiH u bacanju kugle

“Svi kandidati koji su trenutno na obuci su za čin policajca, jer je devet kandidata koji su bili na obuci za čin mlađeg inspektora, a za koje obuka traje nešto kraće, već završilo svoju obuku i zasnovali su radni odnos te su trenutno na probnom radu”, kaže Fišek.

Konkurs za nove kandidate bit će otvoren narednih 30 dana, nakon čega će početi procedura testiranja, ljekarskih pregleda, sigurnosnih provjera.

“Računamo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine. Jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa, mi ćemo, praktično, u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada stiču uslove za penziju, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca”, kaže Fišek.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) raspisalo je danas i novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te pet u činu mlađi inspektor, potvrdio je načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK Elvedin Fišek.

Iznosi se da je trenutno na obuci na Policijskoj akademiji MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 182 mlada policijska službenika.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Policija Uviđaj Noć
Zeničko-dobojski kanton 02.08.2026
Voz udario automobil kod Visokog, povrijeđena žena
Zeničko-dobojski kanton 31.07.2026
Sindikat za utorak inicirao hitan sastanak u Vladi FBiH s menadžmentom o Nove Željezare Zenica
Mesud Pezer
Zenica 26.07.2026
Mesud Pezer s 20.04 m osvojio novi naslov seniorskog prvaka BiH u bacanju kugle

“Svi kandidati koji su trenutno na obuci su za čin policajca, jer je devet kandidata koji su bili na obuci za čin mlađeg inspektora, a za koje obuka traje nešto kraće, već završilo svoju obuku i zasnovali su radni odnos te su trenutno na probnom radu”, kaže Fišek.

Konkurs za nove kandidate bit će otvoren narednih 30 dana, nakon čega će početi procedura testiranja, ljekarskih pregleda, sigurnosnih provjera.

“Računamo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine. Jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa, mi ćemo, praktično, u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada stiču uslove za penziju, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca”, kaže Fišek.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorFena

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
26.3 ° C
26.3 °
26.3 °
29%
1.2m/s
0%
pon
36 °
uto
36 °
sri
37 °
čet
38 °
pet
35 °