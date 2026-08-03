MUP ZDK objavio konkurs za novih 105 kandidata, za potpunu tranziciju policijskih redova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) raspisalo je danas i novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te pet u činu mlađi inspektor, potvrdio je načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK Elvedin Fišek.

Iznosi se da je trenutno na obuci na Policijskoj akademiji MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 182 mlada policijska službenika.

“Svi kandidati koji su trenutno na obuci su za čin policajca, jer je devet kandidata koji su bili na obuci za čin mlađeg inspektora, a za koje obuka traje nešto kraće, već završilo svoju obuku i zasnovali su radni odnos te su trenutno na probnom radu”, kaže Fišek.

Konkurs za nove kandidate bit će otvoren narednih 30 dana, nakon čega će početi procedura testiranja, ljekarskih pregleda, sigurnosnih provjera.

“Računamo da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine. Jedino malo duže mogu trajati sigurnosne provjere, ali nadamo se da ćemo već početkom naredne godine poslati na obuku i ovih 105 kandidata. Nakon njihove obuke i zasnivanja radnog odnosa, mi ćemo, praktično, u potpunosti izvršiti tranziciju, odnosno zamjenu policijskog kadra. Vrlo brzo, možda i do kraja ove godine, zavisno od toga kada stiču uslove za penziju, u svojim redovima više nećemo imati nikoga iz ratne generacije policajaca”, kaže Fišek.