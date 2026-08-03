Muharemović nastavio oduševljavati: Reprezentativac BiH odličan i u pobjedi Leedsa protiv Liverpoola
Muharemović nastavio oduševljavati: Reprezentativac BiH odličan i u pobjedi Leedsa protiv Liverpoola
Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović nastavio je s dobrim igrama u dresu Leeds Uniteda, upisavši i drugi nastup za novi klub, koji je u prijateljskoj utakmici u Chicagu nakon velikog preokreta savladao Liverpool rezultatom 4:2.
Nakon što je prije nekoliko dana ostavio odličan utisak na debiju protiv Sunderlanda, kada je odigrao 86 minuta u pobjedi od 1:0, Muharemović je ponovo dobio povjerenje stručnog štaba i bio starter protiv jednog od najvećih engleskih klubova.
Leeds je rano došao u zaostatak. Liverpool je poveo već u sedmoj minuti pogotkom Lukea Chambersa nakon dobro izvedene akcije poslije kornera, dok je Florian Wirtz u 40. minuti povećao prednost na 2:0. Kod oba pogotka odbrana Leedsa nije reagovala najbolje, ali se odgovornost ne može pripisati bh. reprezentativcu, koji je predvodio posljednju liniju svog tima.
U nastavku susreta Leeds je zaigrao znatno bolje i uspio režirati potpuni preokret. Brandon Aaronson je u 60. minuti smanjio na 2:1, a deset minuta kasnije Muharemović je odigrao ključnu ulogu u izjednačujućem pogotku.
Bh. defanzivac uputio je preciznu dugu loptu kojom je prebacio kompletnu odbranu Liverpoola, nakon čega je Leeds izborio korner. Upravo iz tog prekida Dominic Calvert-Lewin je zatresao mrežu za 2:2.
Samo dvije minute kasnije Sean Longstaff je pogodio za potpuni preokret i vodstvo Leedsa od 3:2, dok je Calvert-Lewin do kraja utakmice svojim drugim golom postavio konačnih 4:2.
Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović nastavio je s dobrim igrama u dresu Leeds Uniteda, upisavši i drugi nastup za novi klub, koji je u prijateljskoj utakmici u Chicagu nakon velikog preokreta savladao Liverpool rezultatom 4:2.
Nakon što je prije nekoliko dana ostavio odličan utisak na debiju protiv Sunderlanda, kada je odigrao 86 minuta u pobjedi od 1:0, Muharemović je ponovo dobio povjerenje stručnog štaba i bio starter protiv jednog od najvećih engleskih klubova.
Leeds je rano došao u zaostatak. Liverpool je poveo već u sedmoj minuti pogotkom Lukea Chambersa nakon dobro izvedene akcije poslije kornera, dok je Florian Wirtz u 40. minuti povećao prednost na 2:0. Kod oba pogotka odbrana Leedsa nije reagovala najbolje, ali se odgovornost ne može pripisati bh. reprezentativcu, koji je predvodio posljednju liniju svog tima.
U nastavku susreta Leeds je zaigrao znatno bolje i uspio režirati potpuni preokret. Brandon Aaronson je u 60. minuti smanjio na 2:1, a deset minuta kasnije Muharemović je odigrao ključnu ulogu u izjednačujućem pogotku.
Bh. defanzivac uputio je preciznu dugu loptu kojom je prebacio kompletnu odbranu Liverpoola, nakon čega je Leeds izborio korner. Upravo iz tog prekida Dominic Calvert-Lewin je zatresao mrežu za 2:2.
Samo dvije minute kasnije Sean Longstaff je pogodio za potpuni preokret i vodstvo Leedsa od 3:2, dok je Calvert-Lewin do kraja utakmice svojim drugim golom postavio konačnih 4:2.
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