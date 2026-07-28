Cijena dizela premašila 3,20 KM, najavljena nova poskupljenja goriva širom BiH

Novi rast cijena goriva ponovo je povećao troškove vozača širom Bosne i Hercegovine. Distributeri najavljuju da bi gorivo moglo dodatno poskupjeti i narednih dana, a ekonomisti upozoravaju da se posljedice neće zadržati samo na benzinskim pumpama.

Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je premašila tri marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od tri marke. Građani, kao krajnji potrošači, među prvima osjete posljedice svakog novog poskupljenja. Veći izdaci za gorivo za mnoge znače dodatno opterećenje kućnog budžeta.

Rast cijena goriva još nije završen. Prema procjenama distributera, dizel bi u narednim danima mogao poskupjeti za dodatnih desetak feninga po litru ukoliko se zadrže sadašnje nabavne cijene.

Bosna i Hercegovina gotovo u potpunosti zavisi od uvoza naftnih derivata, zbog čega promjene na svjetskom tržištu brzo stižu i do domaćih benzinskih pumpi. Iako naša zemlja ne može uticati na globalna kretanja cijena, ekonomisti smatraju da postoje mjere koje bi barem djelimično mogle ublažiti posljedice po građane i privredu.

Iskustvo pokazuje da rast cijena goriva rijetko ostane samo na benzinskim pumpama. Obično se prije ili kasnije prelije i na cijene hrane, prevoza te brojnih drugih proizvoda i usluga.