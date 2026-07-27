Zeničani trčanjem, šetnjom i biciklističkom vožnjom odali počast poginulim planinarima na Elbrusu (VIDEO+FOTO)

Foto: Zenit.ba

Brojni građani Zenice večeras su se okupili kako bi trčanjem, šetnjom i biciklističkom vožnjom odali počast petorici sugrađana koji su tragično izgubili živote tokom planinarske ekspedicije na planini Elbrus u Rusiji.

Okupljanje je organizovano na Kamberovića polju, odakle su trkači i šetači simbolično prešli pet kilometara – po jedan za svakog stradalog planinara.

U tihoj i dostojanstvenoj atmosferi građani svih generacija iskazali su solidarnost s porodicama nastradalih i poslali poruku da će uspomena na Melihu Čaušević, Almu Okanović, Denisa Okanovića, Almira Krivdića i Nermina Talama živjeti među njihovim sugrađanima.

Organizatori su ranije poručili da večerašnji koraci nisu samo rekreativna aktivnost, već znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema prijateljima koji su zauvijek ostali na Elbrusu, pozvavši sve građane da svojim prisustvom odaju počast nastradalima.

Podsjetimo, u tragediji koja se dogodila na najvišem vrhu Evrope život je izgubilo pet članova zeničke planinarske ekspedicije, dok su dvojica planinara spašena. Nesreću su izazvali izuzetno nepovoljni vremenski uslovi koji su zahvatili grupu tokom uspona.

