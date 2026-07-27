Identifikovana tijela stradalih bh. planinara, slijedi obdukcija i transport u BiH

Proces identifikacije stradalih bosanskohercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizovati transport u Bosnu i Hercegovinu.
Tešku i bolnu dužnost identifikacije stradalih kolega preuzeli su preživjeli zenički planinari. Time je zvanično okončan prvi dio procedura nadležnih ruskih organa nakon spuštanja tijela sa planine.
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Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započet će složeni proces transporta tijela nazad u domovinu.
Kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u Bosnu i Hercegovinu, sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.
Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus živote je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su bili riječ o izuzetno iskusnim planinarima s brojnim teškim usponima iza sebe, teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni.
U ovoj tragediji stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te dr. Meliha Čaušević, ostavivši planinarsku zajednicu, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu u šoku i tuzi. Zbog ovog tragičnog gubitka, u Federaciji BiH je ranije najavljeno proglašenje Dana žalosti.
Proces identifikacije stradalih bosanskohercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizovati transport u Bosnu i Hercegovinu.
Tešku i bolnu dužnost identifikacije stradalih kolega preuzeli su preživjeli zenički planinari. Time je zvanično okončan prvi dio procedura nadležnih ruskih organa nakon spuštanja tijela sa planine.
Preporučeno
Pročitajte i ovo
Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započet će složeni proces transporta tijela nazad u domovinu.
Kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u Bosnu i Hercegovinu, sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.
Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus živote je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su bili riječ o izuzetno iskusnim planinarima s brojnim teškim usponima iza sebe, teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni.
U ovoj tragediji stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te dr. Meliha Čaušević, ostavivši planinarsku zajednicu, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu u šoku i tuzi. Zbog ovog tragičnog gubitka, u Federaciji BiH je ranije najavljeno proglašenje Dana žalosti.