Identifikovana tijela stradalih bh. planinara, slijedi obdukcija i transport u BiH

Proces identifikacije stradalih bosanskohercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizovati transport u Bosnu i Hercegovinu.

Tešku i bolnu dužnost identifikacije stradalih kolega preuzeli su preživjeli zenički planinari. Time je zvanično okončan prvi dio procedura nadležnih ruskih organa nakon spuštanja tijela sa planine.

Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista, koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati narednih dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, započet će složeni proces transporta tijela nazad u domovinu.

Kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u Bosnu i Hercegovinu, sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus živote je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su bili riječ o izuzetno iskusnim planinarima s brojnim teškim usponima iza sebe, teški vremenski uslovi na Kavkazu bili su kobni.

U ovoj tragediji stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić te dr. Meliha Čaušević, ostavivši planinarsku zajednicu, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu u šoku i tuzi. Zbog ovog tragičnog gubitka, u Federaciji BiH je ranije najavljeno proglašenje Dana žalosti.