Lejla Njemčević dobila dozvolu ljekara za povratak takmičenjima, nastupa na Državnom prvenstvu BiH

Najbolja bh. biciklistkinja Lejla Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima, nakon što je uspješno završila proces rehabilitacije povrede ramena zadobijene na Evropskom prvenstvu.

Njemčević je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali je uprkos povredi uspjela završiti 75 kilometara dugu stazu i osvojiti visoko 6. mjesto.

Zbog prirode povrede i neophodnog oporavka, Lejla je bila primorana propustiti utrku Svjetskog kupa u Njemačkoj, međutim, nakon sprovedene rehabilitacije i uspješno odrađenih posljednjih medicinskih testova, naša takmičarka je dobila “zeleno svjetlo” za povratak utrkama na najvišem nivou.

Prvi izazov nakon povratka očekuje je već ove nedjelje, kada će Njemčević nastupiti na utrci Državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja biciklistkinja brani titulu državne prvakinje, a podatak koji posebno svjedoči o njenoj dominaciji jeste da u svojoj dosadašnjoj karijeri posjeduje čak 21 titulu u svojoj zemlji.

Sedam dana nakon nastupa na državnom prvnestvu, planiran je nastup na prestižnoj utrci Cykelvasan u Švedskoj. Riječ je o najvećem biciklističkom događaju u Skandinaviji, koji nosi epitet nezvaničnog skandinavskog prvenstva, a gledaoci će utrku moći pratiti u direktnom televizijskom prijenosu. Lejla je protekle sezone na ovoj utrci odvezla odlično te je nakon dramatičnog sprinta uspjela zauzeti visoko drugo mjesto.