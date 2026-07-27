Zeničani večeras voze bicike i trče u čast poginulih planinara na Elbrusu

Zeničani će večeras biciklariti te trčati i šetati za stradale u planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu, u kojem je u subotu živote izgubilo pet Zeničana, dok su se dvojica iz zeničke ekspedicije uspjela spasiti.

– Neka večerašnji koraci budu više od običnog trčanja. Neka budu znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema našim prijateljima koji su zauvijek ostali na Elbrusu. Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo, ali možemo pokazati da nisu zaboravljeni. Svaki pređeni kilometar nosi poruku da njihova imena i uspomena nastavljaju živjeti među nama – piše u objavi, u kojoj se najavljuje okupljanje kod Turske česme u 19 sati.

Planirano je da se šeta počasnih pet kilometara

– Pozivamo sve građane da nam se pridruže. Bez obzira trčite li ili hodate, vaše prisustvo bit će najljepši izraz poštovanja. Dok god dišemo, nosimo ih u sebi – navodi se u objavi.

Biciklisti će se, također na Kamberovića polju, okupiti u 17 sati te odvesti počasni krug gradskim ulicama.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je održao radni sastanak s predstavnicima Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica te vršiocem dužnosti direktora Gorske službe spašavanja Federacije BiH Aldinom Brašnjićem, koji je sastanku prisustvovao kao izaslanik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića.

Tema sastanka bila je koordinacija aktivnosti u vezi s tragičnom nesrećom na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet Zeničana: Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić spašeni i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Na sastanku je razgovarano o organizaciji povratka dvojice preživjelih sugrađana, transportu tijela stradalih, provođenju svih potrebnih procedura, kao i koordinaciji između Grada Zenice, Vlade Federacije BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i nadležnih institucija Ruske Federacije. Gradska uprava već je pripremila svu dokumentaciju iz svoje nadležnosti, a aktivnosti se provode u stalnoj koordinaciji sa svim uključenim institucijama.

Gradonačelnik Kasumović poručio je da će Grad Zenica, zajedno s Vladom Federacije BiH, učiniti sve kako bi se cijeli proces završio dostojanstveno i uz punu podršku porodicama stradalih, saopštila je Press služba Grada Zenice.

– Situacija oko prebacivanja tijela naših sugrađana je komplikovana. Prema onome što smo danas dogovorili, predsjednik GSS-a i još dva člana putovat će u Rusiju kako bi se zajedno s naša dva preživjela sugrađanina vratili u Bosnu i Hercegovinu. Za naše sugrađane koji su izgubili živote procedura je znatno složenija i na tome intenzivno radimo s Vladom Federacije BiH. Grad Zenica i Vlada Federacije BiH osigurat će sve što je potrebno da kompletan proces protekne kako treba. Na dan dženaze Grad Zenica proglasit će Dan žalosti. U ovom trenutku još uvijek ne znamo kada će to biti.

Gradska uprava je završila svu dokumentaciju koja je u njenoj nadležnosti za preminule, potrebno je organizirati i prebacivanje njihovih vozila iz Rusije i sve aktivnosti provodimo potpuno sinhronizovano. Zahvalan sam Vladi Federacije BiH što se uključila zajedno s nama kako bismo ovu veliku tragediju koja je pogodila Zenicu riješili na human i dostojanstven način – izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović.