Džejla Ramović otkazala večerašnji koncert u Kaknju zbog tragedije na Elbrusu
Džejla Ramović otkazala večerašnji koncert u Kaknju zbog tragedije na Elbrusu
Tragedija na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, ujedinila je građane širom Bosne i Hercegovine u tuzi i solidarnosti. Nakon što je otkazan ostatak programa Zenica Summer Festa, večerašnji program otkazan je i u Kaknju, a svoju podršku porodicama stradalih iskazala je i pjevačica Džejla Ramović.
Džejla je na Instagramu objavila da je donijela odluku da otkaže svoj večerašnji koncert u Kaknju.
– Zbog tragične nesreće na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, donijela sam odluku da otkažem svoj večerašnji koncert u Kaknju.
Postoje trenuci kada riječi i muzika jednostavno nisu dovoljne. Večeras je vrijeme za tišinu, poštovanje i saosjećanje.
Porodicama i prijateljima nastradalih upućujem iskreno i najdublje saučešće. Neka im je vječni rahmet i laka zemlja – poručila je Ramović.
Odluka Džejle Ramović dolazi nakon što je i Emina Jahović otkazala svoj koncert planiran u okviru Zenica Summer Festa te uputila riječi podrške porodicama stradalih. Brojne javne ličnosti na taj način pokazale su da u trenucima velike tragedije zabava mora ustupiti mjesto pijetetu i solidarnosti.
Sličnu poruku poslao je i Kakanj. Organizatori manifestacije Kakanjski dani 2026 otkazali su sinoćnji program, naglašavajući da kao grad koji godinama dijeli prijateljstvo i bliskost sa Zenicom osjećaju obavezu da iskažu poštovanje prema žrtvama ove velike tragedije.
Tragedija na Elbrusu tako je ujedinila gradove, institucije i estradne umjetnike u zajedničkoj poruci saosjećanja prema porodicama Nermina Talama, Denisa Okanovića, Alme Okanović, Almira Krivdića i Melihe Čaušević, čiji je gubitak duboko potresao cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Tragedija na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, ujedinila je građane širom Bosne i Hercegovine u tuzi i solidarnosti. Nakon što je otkazan ostatak programa Zenica Summer Festa, večerašnji program otkazan je i u Kaknju, a svoju podršku porodicama stradalih iskazala je i pjevačica Džejla Ramović.
Džejla je na Instagramu objavila da je donijela odluku da otkaže svoj večerašnji koncert u Kaknju.
– Zbog tragične nesreće na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, donijela sam odluku da otkažem svoj večerašnji koncert u Kaknju.
Postoje trenuci kada riječi i muzika jednostavno nisu dovoljne. Večeras je vrijeme za tišinu, poštovanje i saosjećanje.
Porodicama i prijateljima nastradalih upućujem iskreno i najdublje saučešće. Neka im je vječni rahmet i laka zemlja – poručila je Ramović.
Odluka Džejle Ramović dolazi nakon što je i Emina Jahović otkazala svoj koncert planiran u okviru Zenica Summer Festa te uputila riječi podrške porodicama stradalih. Brojne javne ličnosti na taj način pokazale su da u trenucima velike tragedije zabava mora ustupiti mjesto pijetetu i solidarnosti.
Sličnu poruku poslao je i Kakanj. Organizatori manifestacije Kakanjski dani 2026 otkazali su sinoćnji program, naglašavajući da kao grad koji godinama dijeli prijateljstvo i bliskost sa Zenicom osjećaju obavezu da iskažu poštovanje prema žrtvama ove velike tragedije.
Tragedija na Elbrusu tako je ujedinila gradove, institucije i estradne umjetnike u zajedničkoj poruci saosjećanja prema porodicama Nermina Talama, Denisa Okanovića, Alme Okanović, Almira Krivdića i Melihe Čaušević, čiji je gubitak duboko potresao cijelu Bosnu i Hercegovinu.
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